Oceanen die blauwer kleuren zijn “eerste signaal dat we onze planeet onherroepelijk veranderd hebben” AW

05 februari 2019

18u32 0 Milieu Voor het einde van de 21e eeuw zullen onze oceanen ‘dankzij’ de klimaatverandering blauwer of net groener kleuren. Het ietwat fellere kleurtje is niet meteen waarneembaar met het blote oog, maar de impact op het zeeleven - bij uitbreiding het ecosysteem - zal reusachtig zijn. “De kleur zal een eerste waarschuwing zijn”, aldus Stephanie Dutkiewicz, onderzoekster aan het MIT Center for Global Change Science.

De minuscule verantwoordelijke voor het verschijnsel is fytoplankton. Fytoplankton is een verzamelterm voor zowel algen als bacteriën waaronder ook blauwalgen. De kleine organismen weerkaatsen het licht van de zon op een bepaalde manier waardoor de kleurrijke licht- en donkerblauwe vlekken in oceanen verschijnen. En al zijn de organismen erg klein, ze zijn eveneens de grootste primaire producenten van zuurstof op aarde.



De microscopische organismen leven op de bodem van de zee waar ze zonlicht en koolstofdioxide gebruiken om aan fotosynthese te doen, hun energievoorziening. Dat betekent dat ze koolstof de zee inzuigen terwijl ze zuurstof vrijgeven. Een noodzakelijk proces bij het reguleren van het wereldwijde klimaat.

Make-over

Jammer genoeg zijn de organismen erg gevoelig voor de klimaatopwarming, specifieker voor de opwarming van de oceanen. En het recent onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, toont aan dat de groei van fytoplankton daardoor in bepaalde regio’s zal krimpen. Het resultaat? Het uiterlijk van de oceanen zal op sommige plaatsen een subtiele make-over krijgen.

Zo’n grote veranderingen in de voedselketen hebben reusachtige gevolgen. Stephanie Dutkiewicz, onderzoekster aan het MIT Center for Global Change Science

Kortweg zijn oceanen waar veel fytoplankton aanwezig is groener dan die oceanen waar het in kleinere concentraties voorkomt. Dat betekent dat oceanen waar het fytoplankton eerder in beperkte mate aanwezig is, nog blauwer zullen kleuren. Maar de oceanen in Arctische gebieden, die momenteel nog behoorlijk koud zijn, zullen net groener worden. Het is er voorlopig nog te koud voor de microscopische organismen om te overleven, maar eenmaal de oceanen opwarmen, zal er net meer fytoplankton groeien.



Het verdwijnen van de microscopische organismen in bepaalde regio’s zal echter niet gecompenseerd worden.

Slecht nieuws

De make-over betekent trouwens ook niet veel goeds. “Bepaalde vissen zullen niet langer kunnen overleven”, aldus Stephanie Dutkiewicz. “En zo’n grote veranderingen in de voedselketen hebben reusachtige gevolgen.”

“Het ecosysteem is nu al aan het veranderen door de klimaatverandering”, zegt Dutkiewicz nog. “Het zal nog een tijdje duren voordat we dat statistisch kunnen aantonen, maar veranderingen in de kleur van oceanen kunnen een van de eerste waarschuwingssignalen zijn dat we onze planeet onherroepelijk veranderd hebben.”