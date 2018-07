Oceanen bedekken 70 procent van onze planeet, maar amper 13 procent is nog wildernis kv

26 juli 2018

18u03

Bron: Belga 2 Milieu Oceanen bedekken meer dan 70 procent van onze planeet. Ondanks die "oneindigheid" kan nog amper 13 procent van dat wateroppervlak als wildernis omschreven worden. Met "wildernis" wordt bedoeld: gebied dat door de mens amper tot niet is beroerd. Dat blijkt uit een studie waarover vorsers berichten in het vakblad Current Biology (Hedendaagse Biologie).

Mariene wildernis is nagenoeg enkel nog te vinden in de Noord- en de Zuidpool en afgelegen overzeese gebieden in de Stille Oceaan, zoals Frans Polynesië.



"Beschouwen we de Noordzee als onze voordeur, dan zien we een cultuurlandschap. Elke vierkante meter wordt jaarlijks met sleepnetten bevaren", stelt ecoloog Thomas Brey van het Alfred-Wegener-Instituut in Bremerhaven. "Wildernis is daar het tegengestelde van. Daar doet de natuur wat zij wil".

Wanneer de mens in zo'n wildernis ingrijpt, zijn de gevolgen vaak onoverzienbaar. Ons ingrijpen voor onze doeleinden in zo'n evolutionair ontwikkeld ecosysteem, maakt dat systeem er zelden beter op, oppert Brey.

Onderzoek: stressfactoren

Dit soort ingrepen in het ecosysteem 'oceaan' werd bestudeerd door een team onder leiding van milieubioloog Kendall Jones van de Australische University of Queensland en de Wildlife Conservation Society (WCS). De achteruitgang van wildernissen op het vasteland is al exhaustief onderzocht en gedocumenteerd, maar gelijkaardig onderzoek over oceanen is veeleer nog een blinde vlek.

Voor het in kaart brengen van de wereldzeeën gingen de wetenschappers uit van 19 door de mens aangebrachte stressfactoren. Dat zijn, onder andere, commerciële scheepvaart, het gebruik van bemesting en diverse visserijtechnieken met hun (nadelige) gevolgen.

Klimaatverandering

De vorsers identificeerden gebieden die amper menselijke invloed hebben ondergaan. De effecten van de klimaatverandering werden voorlopig buiten beschouwing gelaten, anders zouden de wetenschappers gewoon geen enkele maritieme wildernis meer gevonden hebben.

Daarna vergeleken de biologen zestien oceaangebieden om de effecten van de diverse stressfactoren na te gaan. Daar werd de globale opwarming weer in de vergelijking opgenomen.

De oceanen zijn geweldig en bedekken meer dan 70 procent van onze planeet, maar wij zijn er in geslaagd bijna het hele ecosysteem te beïnvloeden.

Het team kwam tot verrassende resultaten en grote verschillen. In de warme 'Indopacific' blijft nog 15 miljoen vierkante kilometer maritieme wildernis over, 8,6 procent van de oceaan. In het gematigde zuiden van Afrika blijft nog amper 2.000 km2 over, nog net één procent van de oceaan.

"De oceanen zijn geweldig en bedekken meer dan 70 procent van onze planeet, maar wij zijn er in geslaagd bijna het hele ecosysteem te beïnvloeden", schrijft Jones.

Thematische gaten

Ecoloog Brey heeft zo zijn bedenkingen: "Dit soort studies met globale pretentie hebben steeds een probleem met hun gegevens". Voor de onderscheiden regio's is de hoeveelheid beschikbare gegevens immers grondig variërend, waardoor thematisch gaten ontstaan.

Voorts vindt Brey het niet kunnen dat alle stressfactoren als gelijkwaardig worden beschouwd. Hij noemt als voorbeeld het bebouwen van de zeebodem, een stressfactor die niet noodzakelijk (enkel) nadelig is. In offshore-windparken, bijvoorbeeld, geldt vaak een visverbod en dat is wel degelijk een goed punt.

Een beschermd zeegebied kan pas ingesteld worden als er politieke eensgezindheid over bestaat.

Beschermde zeegebieden instellen

Het stoort Brey ook dat bij de oplijsting van de beschermde zeegebieden of Marine Protected Areas (MPA's) de Rosszee in Antarctica ontbreekt, het grootste van de MPA's. Ondanks zijn detailkritiek is Brey het wel eens met de resultaten van de studie. "De studie is misschien niet exact, haar statement klopt wel".

Maar om tot actie over te kunnen gaan met betrekking tot het instellen van MPA's, is politieke hulp nodig. "Een MPA kan pas ingesteld worden als er politieke eensgezindheid daarover bestaat". Onderhandelingen hierover, zeker als het om internationale wateren gaat, nemen veel tijd in beslag, vooral omdat er een vergelijk moet gevonden worden tussen politieke, economische en ecologische belangen.

Wildernissen kunnen over halve eeuw verdwenen zijn.

Tijd raakt op

Hét probleem: veel tijd is er niet meer. Het gevaar bestaat dat de wildernissen sneller sneuvelen dan dat er een akkoord over hen uit de bus komt. Door de technische vooruitgang van de mens, gaat ook het tempo van de vernietiging de hoogte in. En dan is er nog de factor broeikaseffect: dankzij de klimaatwissel kan nu zelfs in gebieden gevist worden die tot voor relatief kort nog door een "eeuwige" ijslaag beschermd werden.

Kendall Jones en co breken een lans voor een spoedig internationaal milieuakkoord om de uniciteit van de maritieme ecosystemen te erkennen en om doelstellingen vast te leggen voor het behoud van die gebieden. Gebeurt dat niet, "dan zullen die wildernissen waarschijnlijk over een halve eeuw verdwenen zijn".