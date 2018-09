Ober maakt Willemijn belachelijk op bonnetje omdat zij geen rietje wil: 'Wat een kutleven heb je dan' Sebastiaan Quekel

06 september 2018

10u31

Bron: AD.nl 0 Milieu Uitgelachen worden omdat je een voorvechter bent van een schoon milieu. Het overkwam de 39-jarige Willemijn Peeters afgelopen dinsdag, toen zij samen met twee vriendinnen wat ging drinken in de Nederlandse stad Tilburg. Een ober maakte haar op het bonnetje belachelijk omdat ze liever geen rietje bij haar drinken wilde. "Ik stond echt helemaal perplex."

Ergens is het wel ironisch, erkent Peeters met een voorzichtig lachje. Dat uitgerekend zij door deze weinig subtiele ober te kakken wordt gezet.

'Wat een kutleven'

Al jaren reist de Eindhovense rond de wereld om mensen bewust te maken van het probleem van plastic in de oceanen. "Daarbij kijk ik natuurlijk ook naar mijn eigen gedrag. Ik let al op de kleine dingetjes, ook als ik ergens wat ga drinken. Dat is mij in deze tent helaas duur komen te staan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN