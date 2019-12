O zo plezant, maar giftig: kinderen ravotten in toxisch schuim op Indiaas strand HAA

Bron: BBC, NDTV 2 In beeld Dolle pret op een van de populairste stranden van Chennai, een Indiase stad met meer dan 4 miljoen inwoners in het zuidoosten van het land. Voor de vierde dag op rij ligt Marina Beach bedolven onder een dikke laag schuim. Een heus festijn voor kinderen die op zoek zijn naar vertier, maar een bedreiging voor de gezondheid, want de witte massa is allesbehalve onschuldig.

De witte vlokken keren ieder jaar terug in Chennai, tijdens het moessonseizoen, maar deze keer is de hoeveelheid schuim groter dan normaal. De smurrie belandde op het strand door de golven en is het resultaat van verontreinigd rioolwater dat vermengd raakte met zeewater.

Volgens artsen kan het schuim huidproblemen veroorzaken. Veel kinderen in de Indiase metropool zien in de witte vlokken vooral één grote speeltuin. Internationale fotoagentschappen verspreidden foto’s van jonge kinderen die zich amuseren in het schuim. Maar ook volwassenen leven zich uit in de schuimzee.

“Het is absoluut niet gezond om in het schuim te gaan, maar de mensen begrijpen de risico’s niet”, zegt wetenschapper Pravakar Mishra van het National Centre for Coastal Research. Jaar na jaar ziet het centrum de hoeveelheid schuim op het strand van Chennai toenemen. Twee jaar geleden vonden duizenden vissen in het gebied nog de dood door het toxische goedje in het zeewater. Een financiële doodsteek voor veel vissers in de regio.

Ook de afgelopen dagen krijgen vissers hun vangst vaak niet verkocht. “Klanten denken dat de vissen besmet zijn”, vertelt Jeyaseelan (30). Zijn verkoop is stilgevallen, waardoor er geen geld meer binnenkomt.

Volgens onderzoeker Mishra heeft de hevige regenval van de afgelopen dagen het verontreinigde rioolwater naar zee doen vloeien. Amper 40 procent van het rioolwater in de stad wordt bovendien gezuiverd, de rest stroomt zonder behandeling rechtstreeks de Golf van Bengalen in. “Dit is dan het resultaat. Vervuiling is tegenwoordig een grotere bedreiging voor de stranden van India dan de stijging van de zeespiegel", trekt Mishra aan de alarmbel.