Noorwegen schort donaties aan Amazonefonds op na geschil met Brazilië

16 augustus 2019

00u56

Milieu Noorwegen heeft haar donaties aan het Amazonefonds, dat is opgezet om projecten te ondersteunen die het Braziliaanse regenwoud beschermen, stopgezet. Dat meldt de Noorse minister van Klimaat en Milieu Ola Elvestuen. Onder de begin dit jaar aan de macht gekomen Braziliaanse president Bolsonaro is de ontbossing drastisch toegenomen.

Noorwegen heeft meer dan een decennium lang met Brazilië samengewerkt om het Amazonewoud te beschermen en heeft meer dan 1,2 miljard dollar in het fonds gestort, wat het Scandinavische land veruit de grootste donor van het Amazonefonds maakte. Dit jaar zou Noorwegen 30 miljoen euro in het fonds storten, maar het land ziet daar nu vanaf.

De regering van de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die het Amazonewoud als een economische hulpbron ziet, heeft namelijk eenzijdig de bestuursstructuur van het Amazonefonds aangepast en het comité afgeschaft dat de beschermingsprojecten selecteert die met het geld van het fonds gesteund kunnen worden, zonder de intentie een nieuw comité op te richten.

Dat is tegen het zere been van Noorwegen, dat Brazilië verwijt de afspraken niet na te komen een heeft laten weten de 300 miljoen Noorse kronen (zo’n 30 miljoen euro) die het land dit jaar in het fonds wilde storten, niet zal uitgeven. Eerder deze maand trok ook Duitsland zich al deels terug uit programma’s die helpen het regenwoud te beschermen.

“Walvisdoders”

De Braziliaanse president Bolsonaro reageerde gepikeerd en zei dat “Brazilië geen lessen te krijgen had van donorlanden.” “Is Noorwegen niet het land dat walvissen doodt bij de Noordpool?”, klonk het boos. “Houd uw geld en help Angela Merkel om Duitsland weer van bos te voorzien”, sneerde de president.

De Amazone is ’s werelds grootste tropisch regenwoud. Zestig procent ervan ligt in Brazilië. De Amazone wordt gezien als een cruciale factor bij het tegengaan van de opwarming van de aarde aangezien het reusachtige bosgebied het klimaat op aarde helpt te regelen.

Volgens cijfers die het Braziliaanse Ruimtevaartagentschap publiceerde nam de ontbossing van het regenwoud de afgelopen zeven maanden met 67 procent toe. Vorig jaar werd een gebied ter grootte van Vlaanderen gekapt.