Noorwegen legt uitstootnormen op aan cruiseschepen mvdb

01 maart 2019

15u11

Bron: Belga 0 Milieu Sinds vandaag gelden in Noorwegen nieuwe milieuregels voor cruiseschepen die de Noorse fjorden aandoen. Schepen mogen geen afvalwater meer lozen of afval verbranden in fjorden die beschermd zijn als werelderfgoed.

Cruiseschepen worden ook onderworpen aan limieten voor de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide, die in de toekomst meermaals strenger gemaakt zullen worden. Tegen 2026 moeten de fjorden zelfs uitstootvrij zijn, aldus minister van Milieu Ola Elvestuen.

De strengere regels komen er na een onderzoek van het Noorse scheepvaartdirectoraat. Dat wees uit dat cruiseschepen met name in de zomer verantwoordelijk zijn voor grote uitstoothoeveelheden in de fjorden. "De nieuwe regels zijn een belangrijke bijdrage voor een milieuvriendelijke scheepvaart", zegt Elvestuen. "Daardoor worden de emissies van het cruisverkeer in de lucht en het water van de wereldergoedfjorden verminderd.”

In Noorwegen zijn de Nærøyfjord, Aurlandsfjord, Geirangerfjord, Sunnylvsfjorden en Tafjorden erkend als werelderfgoed. Het scheepvaartdirectoraat bekijkt nu of het nodig is om de nieuwe regels ook naar andere fjorden uit te breiden.