Noorwegen bouwt volledig nieuwe energiepositieve stad naast luchthaven TT

12 maart 2018

15u41

Bron: IPS 14 Milieu Twee Noorse architectenbureaus hebben plannen bekend gemaakt voor de bouw van een nieuwe stad. Die moet helemaal zelfvoorzienend worden en uiteindelijk zelfs energiepositief.

De nieuwe stad zal naast het vliegveld van Oslo worden gebouwd op een gebied van 370 hectare. Volgens de plannen van Haptic Architects en Nordic Office of Architecture zal de stad die werd gedoopt als Oslo Airport City (OAC) volledig inzetten op hernieuwbare energie en uiteindelijk zelfs energiepositief moeten worden. Het overschot aan energie wordt verkocht aan steden in de buurt of gebruikt om vliegtuigen ijsvrij te maken.

Stad van de toekomst

"Dit is een unieke kans om een stad van nul af te ontwikkelen”, zegt Tomas Stokke van Haptic Architects in het online architectuurmagazine Dezeen. “We denken van bij het begin aan zaken zoals de vlotte bereikbaarheid, een autovrij centrum en groengevels. Zo bouwen we een groene, duurzame stad van de toekomst.”

In de stad zullen enkel elektrische auto’s welkom zijn en er zal met name worden ingezet op openbaar vervoer dat nooit verder dan op 5 minuten wandelafstand aanwezig zal zijn. Groene technologie moet de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk houden.

Om aan de grote sportbehoeften van de Noren te voldoen, wordt de stad opgebouwd rondom een centraal park met een zwembad, fietsbanen en een groot meer voor watersporten.

De vlieghaven van Oslo zal naar schatting een groei kennen van 22.000 naar 40.000 directe en indirecte werknemers tegen 2050. AOC is in eerste instantie bedoeld voor deze mensen en hun families. De bouw van de stad gaat eind 2019 van start en in 2022 zullen de eerste gebouwen klaar zijn.