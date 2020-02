Noorse energiereus trekt olieboringsproject in de Great Australian Bight terug HLA

25 februari 2020

11u33

Milieu De Noorse energiereus Equinor meldt dinsdag dat het zijn controversiële olieboringsproject stopzet in de Great Australian Bight, de 'grote bocht' of open baai aan de zuidkust van Australië, ten noorden van Antarctica. Milieuorganisaties, die het project al lang veroordeelden, juichen de beslissing toe. Het is ondertussen het derde project van een energiebedrijf dat in het bekken wordt ingetrokken.

De ongerepte Great Australian Bight heeft een rijke mariene biodiversiteit. Zo is het, onder andere, een plaats waar walvissen kunnen kalven. Milieuorganisaties vochten dus tegen het Noorse olieboringsproject.

Equinor heeft uiteindelijk "besloten om niet door te gaan met zijn plannen voor boorput Stromlo-1, aangezien deze niet winstgevend was", zei Jone Stangeland, de directeur van Equinor Australië, in een persbericht. Het project, geschat op 200 miljoen Australische dollar (121,7 miljoen euro), werd in december vorig jaar een eerste keer goedgekeurd door de Australische autoriteiten, die hoopten op de creatie van 2.000 extra banen. Twee energiereuzen gaven een gelijkaardig project in het verleden al op: het Britse BP in 2016 en het Amerikaanse Chevron in 2017.

Milieuorganisaties, die al jaren campagne voeren tegen de olie-exploratie in de baai, reageren tevreden. De CEO van Greenpeace Australia Pacific verduidelijkt dat dit het resultaat is van "meerdere jaren meedogenloos campagne voeren vanuit de kustgemeenschappen, de oorspronkelijke, inheemse eigenaars van het land, surfers, de visindustrie, reisorganisatoren en lokale handel". De regionale directeur van de Wilderness Society, Peter Owen, verwelkomde de "verstandige intrekking" van het project. Zijn organisatie startte in januari een proces tegen Equinor. Owen vroeg de regering van Scott Morrison, de Australische eerste minister, die onder vuur lag voor zijn aanpak van de recente bosbrandencrisis, "te luisteren naar de burgers en de unieke wateren van de Great Australian Bight voor eens en voor altijd te beschermen".