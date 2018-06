Noordzee minder ziek, maar zeker niet gezond HA

01 juni 2018

14u42

Bron: Belga 0 Milieu De toestand van de natuur in de Noordzee is licht verbeterd in vergelijking met enkele jaren geleden, maar nog steeds zorgwekkend. Dat blijkt uit een nieuw rapport, waarin onder meer de verontreiniging, de verstoring van de zeebodem en de mariene biodiversiteit worden besproken.

Algemeen genomen vertoont de gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee een licht positieve trend. Op vlak van visbestand heeft de helft van de commerciële vissoorten een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Ook het aantal met olie besmeurde vogels is sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer gebeuren. Het BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) zet daarvoor zelf een vliegtuig in voor luchttoezicht, en dat rendeert.

Pijnpunten

Er is echter nog een probleem met de vermesting van het water, maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend. Al blijft opvolging noodzakelijk, zoals het opvolgen van koper dat opnieuw veel wordt gebruikt in beschermingsverf voor schepen.

Nog een negatief puntje is de verstoring van de zeebodem, vooral door het gebruik van boomkorvisserij, waardoor de bodem één tot vier keer per jaar wordt "omgeploegd". De visserij investeerde de voorbije jaren echter fors om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren.

Ook afval blijft een pijnpunt. Uit afvalonderzoek in de kustzone kon afgeleid worden dat meer dan 90 procent van het afval uit plastic bestaat. Vooral zeevogels zijn daar de dupe van. Of er ook meer afval op de bodem lag, kon niet vastgesteld worden. Uit het rapport blijkt ook dat verder onderzoek nodig is.

Mariene strategie

De conclusies worden nu meegenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel van zo'n mariene strategie is om uiterlijk in 2020 een "goede milieutoestand" voor alle Europese zeeën te bereiken en onderhouden. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen. Voor het Belgische deel van de Noordzee is dat alleszins nog niet geval.