Nooit geziene natuurbranden teisteren Noordpool

26 juli 2019

09u21

Bron: Live Science, CNN, Independent, NBC 5 Milieu Natuurbranden vinden wel vaker plaats in het Noordpoolgebied - tussen mei en oktober - maar dit jaar is de omvang en de intensiteit ervan, volgens wetenschappers, “in minstens 10.000 jaar niet meer gezien”. De meer dan 100 poolbranden woeden al sinds vorige maand en zijn duidelijk te zien op satellietbeelden.

Ook op de Noordpool is het warmer dan normaal. Het noorden van onze planeet warmt sneller op dan andere delen van de wereld. De hogere temperaturen zorgen voor droogte, waardoor de natuurbranden, die onder meer veroorzaakt worden door blikseminslagen, vrij spel krijgen. Niet alleen zijn er al meer dan 100 bosbranden in het noordpoolgebied geteld, ze houden ook langer aan. In Alaska was woensdag al een gebied van ruim 832.000 hectare in vlammen opgegaan, meldt Rick Thoman op Twitter. Ook delen van Groenland, Siberië en Canada staan in brand, met desastreuze ecologische gevolgen.

Volgens Mark Parrington, wetenschapper aan het European Centre for Medium-Range Weather Forecast, is er tussen 1 juni en 21 juli ongeveer 100 megaton CO2 uitgestoten, of bijna zoveel als de CO2-uitstoot van heel België in 2017. Zo dragen de branden zelf ook nog eens bij tot de klimaatopwarming. “Doordat rookdeeltjes op de sneeuw en het ijs terechtkomen, absorbeert het ijs zonlicht dat het anders zou reflecteren, en versnellen zo de opwarming in het Noordpoolgebied”, zegt Claudia Volosciuk van het World Meteorological Organization (WMO).

Mogelijk branden niet alleen bossen af maar voor het eerst ook veengrondgebieden. Dat is cruciaal, want op veengrond kunnen de branden nog maanden aanhouden.

Over de uitzonderlijk warme temperaturen in Alaska dit jaar - met 32 graden Celsius op 4 juli als nieuw hitterecord - zegt klimaatwetenschapper Brian Brettschneider dat ze “nog niet gelinkt zijn aan de opwarming van de aarde, maar dat alles in die richting wijst”. Het gevolg is hoe dan ook dat gletsjers er alsmaar sneller smelten.

Smoke from the big northeast Interior Alaska #wildfires has moved across the Brooks Range and onto the North Slope. @BLM_AFS estimates total area burned in Alaska this season as of Wednesday morning at 2.06 million acres (832k ha). #akwx @Climatologist49 @vennkoenig @CinderBDT907 pic.twitter.com/SQY65lLJFf Rick Thoman(@ AlaskaWx) link

~2m hectares (7700 sq miles) of forest is burning in Siberia. The authorities aren't putting fires out until they threaten towns: "We need to save money," Krasnoyarsk head says. Air pollution has reached dangerous levels in Novosibirsk, Tomsk & Chelyabinsk https://t.co/xj6Hv0D4qS pic.twitter.com/djstAEHMhV Alec Luhn(@ ASLuhn) link

Arctic Circle #wildfires have been persistently above 2003-2018 average through July. Latest #Copernicus Atmosphere Monitoring Service GFAS analysis https://t.co/jOFlLLg9xW shows intense fires in Alaska, Sakha Republic & Krasnoyarsk along with many other boreal #forestfires pic.twitter.com/QnMNAR8AzF Mark Parrington(@ m_parrington) link

Smoke from Alaskan wildfires🔥 carried north towards Beaufort and Chukchi Sea, #Alaska, #USA🇺🇸 25 July 2019 Enhanced natural colors #Copernicus #Sentinel-3🛰️ Full-size: https://t.co/tPjHRaAxdX #RemoteSensing #wildfire #AirQuality pic.twitter.com/wgTAMviKKC Pierre Markuse(@ Pierre_Markuse) link

#Wildfire🔥 at about 64°N in the Mirninsky District of the #SakhaRepublic, #Russia🇷🇺 23 July 2019 Different vis #Copernicus #Sentinel-2🛰️ Full-size: https://t.co/YsARJFZfoD + https://t.co/7QMOHN7t6f + https://t.co/gnpoCKksr1 Album: https://t.co/5IqDrkAjrV #RemoteSensing pic.twitter.com/dsgiYRo59A Pierre Markuse(@ Pierre_Markuse) link