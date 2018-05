Nog maar 1 procent van grootste Japanse koraalrif is gezond: "Ernstige gevolgen voor het ecosysteem van de regio" IVI

Het grootste koraalrif van Japan is niet hersteld van de verbleking als gevolg van de stijgende zeewatertemperatuur. Slechts iets meer dan 1 procent van het rif is gezond gebleven. Dat blijkt uit een studie van de Japanse regering.

Het totale volume aan koralen in de Sekisei-lagune, in het zuidwesten van Japan bij het eiland Okinawa, was sinds 1980 al met 80 procent afgenomen onder invloed van de opwarming van het zeewater en schade door een zeester die koralen eet. Op dit moment is 1,4 procent van de lagune, die zich uitstrekt over 67,890 vierkante kilometer, in goede gezondheid. Het rif kreeg te maken met perioden van verbleking in 1998, 2001, 2007 en 2016.

"Als de koraalriffen niet genezen, gaat er fauna en flora verloren en zijn er ernstige gevolgen voor het ecosysteem van de regio", zegt Chihiro Kondo, een vertegenwoordiger van het ministerie aan het Franse persbureau AFP.

Het ministerie analyseerde voor het eerst sinds 2008 satellietfoto's en informatie van zowat 1.000 observatiesites over de Sekisei-lagune en twee andere riffen rond de eilandjes Ishigaki en Iriomote bij Okinawa.

Koraaldiertjes

Het aandeel aan gezonde koraaldiertjes was in 1991 nog 14,6 procent, maar daalde in een studie van 2008 naar 0,8 procent, preciseert Kondo. Een koraaldiertje lijkt op een omgekeerde kwal met tentakels rond de mond. Het skelet van kalksteen dat het diertje onder die tentakels bouwt, is de basis van de koraalriffen.

Koraaldiertjes kunnen echter niet leven zonder de micro-algen zoöxanthellen, die de diertjes via fotosynthese tot 90 procent van hun energie geven. Als de watertemperatuur tussen de 0,5 en 1°C stijgt, verliezen de koralen hun zoöxanthellen en verbleken ze. Als de temperatuur niet binnen de paar weken opnieuw daalt, sterven de koralen af.

Koraalriffen bedekken minder dan 0,2 procent van het oceaanoppervlak, maar herbergt 30 procent van de plant- en diersoorten in de zee.