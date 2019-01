Nieuwe tegenslag: ambitieus opruimingsproject ‘Ocean Cleanup’ ligt stil door defect ADN

Bron: Belga 0 Milieu Na minder dan drie maanden opereren in de Stille Oceaan ligt het plasticafvalvangerproject ‘The Ocean Cleanup’ stil. Er is een achttien meter lang uiteinde losgekomen. Van zodra het weer het toelaat, wordt de installatie weer aan land gebracht. Dat heeft een woordvoerder van het ambitieuze project aan het Duitse persbureau DPA gezegd.

Materiaalmoeheid en sterke plaatselijke belasting zijn de vermoedelijke oorzaken voor het defect. De afvalvanger ligt stabiel in het water. Voor de bemanning van het begeleidende schip, het milieu en het scheepvaartverkeer is er geen enkele risico.

De installatie is in september vanuit de baai van San Francisco naar een plasticrijk gebied in de Stille Oceaan gesleept. De operaties begonnen om 17 oktober. In december waren er ook al problemen. De installatie kon het ingezamelde plastic niet vasthouden. De aanstaande reparatie zou ook dit probleem moeten oplossen, klinkt het. Hoelang dit gaat duren weet men nog niet, zei woordvoerder Jan van Ewijk.



De plasticvanger bestaat uit een 600 meter lange boei die ervoor zorgt dat het systeem blijft drijven en het afval niet aan de oppervlakte kan ontsnappen. Daaronder hangt een soort gordijn dat tot drie meter diepte in zee het afval kan tegenhouden. Schepen brengen het plastic later aan land, om het verder te verwerken.

