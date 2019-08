Nieuwe “milieuvriendelijke” papieren rietjes McDonald’s niet recycleerbaar, oude plastic rietjes wél PVZ

05 augustus 2019

12u47

Bron: The Sun, The Telegraph 10 Milieu Na de heisa rond papieren rietjes die bijna ‘ Na de heisa rond papieren rietjes die bijna ‘ oplossen ’ in het drankje, is McDonald’s in een nieuwe discussie verzeild geraakt met de ‘groene’ rietjes. Uit informatie van een anonieme werknemer blijkt dat die papieren exemplaren niet zo milieuvriendelijk zouden zijn als de fastfoodketen beweert. In tegenstelling tot de 100% recycleerbare plastic rietjes, wordt de papieren variant blijkbaar gewoon met het overige restafval verbrand.

In een poging een groener bedrijf te worden, wil McDonald’s de plastic rietjes in al zijn vestigingen vervangen door papieren exemplaren. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de plastic rietjes al volledig verdwenen, in België vond er een proefproject plaats in de Brusselse restaurants. Dat plan blijkt nu echter niet zo duurzaam te zijn als het klinkt. “Het was eigenlijk gewoon een stunt om groene campagnevoerders te sussen”, zegt een insider aan de Britse krant The Sun.

In de interne nota is te lezen hoe in tegenstelling tot de 100% recycleerbare plastic rietjes, de nieuwe papieren rietjes rechtstreeks bij het restafval belanden en verbrand worden. “Toen McDonald’s de papieren rietjes introduceerde, werd het bedrijf geprezen omdat het zo milieuvriendelijk was”, vertelde de insider aan The Sun. “Maar de rietjes gaan eigenlijk rechtstreeks de vuilnisbak in. Het is belachelijk”, voegt de anonieme werknemer eraan toe.

Een woordvoerder van McDonald’s reageerde op het voorval en gaf toe dat de huidige papieren exemplaren niet recycleerbaar zijn. “We hebben onze papieren rietjes steviger gemaakt, dus hoewel het materiaal zelf recycleerbaar is, maakt de dikte van de rietjes het moeilijk om ze te verwerken en te recycleren”. Hij voegt eraan toe dat ze binnen het bedrijf druk op zoek zijn naar een oplossing, maar dat er momenteel geen plannen zijn om terug te keren naar de plastic rietjes.

Er kwamen al eerder klachten binnen van klanten die de papieren rietjes liever zien verdwijnen. Zo deelde een Twitteraar een foto van zijn rietje dat haast oplost in zijn drankje. “Hoe moet ik hier nu nog mijn milkshake uit drinken? Stop toch gewoon met die papieren rietjes”, schreef hij geërgerd. “Je drankje smaakt zelfs naar karton. Het zou toch veel beter zijn om het deksel van papier te maken en het plastic rietje te behouden?” zei een andere gebruiker nog. Na de discussie op Twitter haalde een online petitie om de papieren rietjes te bannen inmiddels al meer dan 50.000 handtekeningen.

