Nieuwe CO2-uitstootnormen "zullen auto-industrie schonere voertuigen doen bouwen"

10 oktober 2018

09u25

Bron: Belga 0 Milieu Het akkoord dat de Europese lidstaten gisterenavond sloten over nieuwe uitstootnormen voor personenwagens en bestelwagens, "zal de Europese auto-industrie ertoe aanzetten schonere voertuigen te bouwen, meer te investeren in innovatie en meer betrouwbare uitstootdata te rapporteren."

De EU-ministers kwamen overeen om, vertrekkende van de normen die tegen 2021 moeten worden gehaald, de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met nog eens 35 procent te reduceren. De uitstoot van bestelwagens zal met dertig procent gereduceerd worden. Daarmee zijn de lidstaten iets strenger dan de Europese Commissie, die had voorgesteld om de doelstelling voor beide categorieën op dertig procent te leggen.



Het voorstel voor een tussentijds 'target' van vijftien procent tegen 2025 - zowel voor auto's als voor bestelwagens - werd ongewijzigd gelaten.

Nieuwe uitstootnormen en hybride auto's

De normen moeten de Europese Unie helpen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken en gelden voor de hele Europese autovloot.



Behalve over de nieuwe uitstootnormen bereikten de ministers ook een akkoord over stimuleringsmaatregelen voor de productie van elektrische en hybride voertuigen. Van de nieuwe auto's die vanaf 2030 worden verkocht, moet 35 procent elektrisch of hybride zijn.

Strenge, meer betrouwbare testen

De beoogde uitstootnormen worden overigens in percentages uitgedrukt, en niet in gram CO2 per kilometer, omdat de uitstoot opnieuw becijferd moet worden op basis van strengere, meer betrouwbare testen. Ook de manier waarop de data in de toekomst zullen worden berekend, zal deel uitmaken van de onderhandelingen.

Begin volgend jaar zouden die gesprekken afgerond moeten worden, zodat de nieuwe wetgeving nog voor de verkiezingen kan worden afgeklopt.