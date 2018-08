Nieuw-Zeeland verbiedt plastic zakjes IB

10 augustus 2018

04u15

"We schaffen plastic tasjes voor eenmalig gebruik (single-use plastics) af, zodat we beter kunnen zorgen voor onze omgeving."

“Elk jaar gebruiken we honderden miljoenen plastic tasjes in Nieuw-Zeeland”, klinkt het. “Een berg van zakjes, die onze kwetsbare en prachtige kusten en zeeën vervuilt en grote schade aan het zeeleven aanricht, terwijl er goede alternatieven bestaan voor consumenten en bedrijven”, zei Ardern.

De premier zei dat ze een petitie voor een ban had ontvangen die door minstens 65.000 mensen was ondertekend. “Het is ook het onderwerp waar kinderen me het meest over schrijven”, aldus de premier.

"Groen imago"

Nieuw-Zeeland heeft, ondanks het groene imago, een van de hoogste percentages van afvalproductie van de ontwikkelde wereld. Jaarlijks worden zo’n 750 miljoen plastic tasjes, of zo’n 154 per persoon gebruikt.

De twee grote supermarktketens in het land hebben, net als verschillende grote bedrijven aangekondigd dat ze er naar streven om voor het begin van volgend jaar plastic zakjes te elimineren.

Wereldwijd hebben al meer dan veertig landen het gebruik van single use plastic tasjes verbannen. Bangladesh was het eerste land dat dat deed, in 2002. Onlangs maakte ook Chili bekend dat het, als eerste land van Latijns-Amerika, plastic tasjes gaat verbannen.