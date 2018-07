Nieuw-Zeeland treurt om naderende dood van 's lands grootste én oudste boom: "Hem verliezen is als familie verliezen" IB

15 juli 2018

06u05

Bron: The Guardian 3 Milieu De oudste en grootste boom van Nieuw-Zeeland, een kauriboom van zo’n 2500 jaar oud, meer dan vijftig meter hoog en met een omtrek van maar liefst 13,77 meter, lijkt ten dode te zijn opgeschreven. Een uiterst besmettelijke bomenziekte grijpt om zich heen in het bos waar de boom al eeuwenlang staat. “Hij is zestig meter van de dood verwijderd”, klinkt het. “Hem verliezen, is als familie verliezen.”

De enorme kauriboom, die de naam Tane Mahuta, ‘Heer van het Woud’ draagt, is meer dan een symbool voor de oorspronkelijke Maori-bevolking van Nieuw-Zeeland. De Maori’s zien de kolossale boom als een levende, heilige voorouder. “Tane staat het dichtst bij een bewust wezen via wie we de tijd kunnen meten. Voor Māori in het bijzonder is het hun voorouder. Om zulke bomen te verliezen staat voor hen gelijk aan het verliezen van familieleden”, zegt Amanda Black van het Bioprotection Research Centre van de Lincoln University in Christchurch.

Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen en Nieuw-Zeelanders de boom om hun respect te betuigen aan de oerkracht en om er selfies te nemen. Nu wordt gevreesd voor het leven van de boom, aangezien in het bos waarin de boom staat, het Waipoua Forest in Northland op het Noordereiland, een uiterst besmettelijke en dodelijke kauriziekte is vastgesteld.

‘Kauri dieback’ zoals de ziekte genoemd wordt, wordt vooral verspreid door geïnfecteerde aarde die door wilde zwijnen óf door wandelaars onder hun schoenen wordt meegenomen en verspreidt. Er is geen geneesmiddel voor de ziekte. Boomexperts hebben internationale hulp ingeroepen om te proberen de oude ‘Heer van het Woud’ nog te redden en de dodelijke ziekte, die overal in het land kauribomen aantast, een halt toe te roepen.

Testen

Amanda Black van het Bioprotection Research Centre van de Lincoln University schat dat de ‘Heer van het Woud’ nog maar drie tot zes maanden te leven heeft voor hij geïnfecteerd raakt – als hij dat niet al is, aangezien zijn enorme wortelstelsel zich tot wel zestig meter onder de grond verspreidt. De vrouw pleit ervoor de grond waar de boom in wortelt te laten testen om te zien of de boom al geïnfecteerd is geraakt, maar dit stuit op tegenstand. “We hebben geen tijd meer om de normale wetenschappelijke gang van zaken te volgen”, zegt de vrouw. “We moeten nú actie ondernemen, op welke manier dan ook.”

Ondanks dat er geen middel is om kauribomen te genezen van de ziekte, zijn er wel middelen die het verloop van de ziekte kunnen afremmen. Kauribomen zijn Nieuw-Zeelands meest geliefde inheemse bomen en genieten een beschermde status.

"Rust nodig"

De lokale Maori-stam, de Te Roroa, zegt dat over mogelijke oplossingen wordt nagedacht. Momenteel wordt overwogen het bos te sluiten voor bezoekers en reeds geïnfecteerde bomen te vellen. Op dit moment moet iedereen bij het betreden van het bos zijn schoenen schoonmaken bij speciaal daarvoor geïnstalleerde plekken aan de bosrand. In het bos zelf zijn zoveel mogelijk paden opgehoogd met houten planken, zodat bezoekers met hun schoenen niet in contact met de losse grond komen. Vrijwilligers en Maori's patrouilleren het bos.

Volgens Amanda Black wordt het bos best zo snel mogelijk gesloten voor bezoekers. “Het woud heeft rust nodig.”

I entered Tāne Mahuta’s forest as a shitty, self indulgent 15yo stuck on a family holiday& was swept up in an intense interconnected energy I couldn’t explain& a feeling that every tree there was deferring to the giant in their midst. It will be heartbreaking if this tree dies 💔 https://t.co/KtxS1mnNeI Melody Thomas 💥(@ MelodyRules_) link

Many years ago I went to New Zealand to meet Tāne Mahuta (Lord of the Forest). There is none like him and no replacement. Appreciate the serious concern and pray for his safety. #SaveTāneMahuta https://t.co/bJ9L1CIUIU Amar-Singh HSS(@ DrAmarMOH) link