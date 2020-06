Nieuw milieuschandaal op Russische toendra door nikkelproducent jv

28 juni 2020

20u30

Bron: ANP/AFP 0 Milieu In Rusland heeft een nikkelproducent verschillende werknemers geschorst omdat ze procedures niet correct hebben gevolgd. Er zou giftig afval met zware metalen en zwavelzuur in de natuur zijn terechtgekomen.

Nornickel zou verantwoordelijk zijn voor een nieuw milieuschandaal op de Russische toendra. De Kremlin-kritische krant Novaja Gazeta onthulde het schandaal met onder meer videobeelden. Giftig afval zou via het grondwater, beken en de Charajelach-rivier in het Pjasino-meer terechtgekomen zijn.

Het incident gebeurde in een verrijkingsfabriek in de buurt van de poolstad Norilsk. Het Russische persagentschap Interfax zegt op basis van een anonieme bron dat circa 6.000 kubieke meter vloeistof in de natuur terechtkwam. Het lek zou "meerdere uren" hebben geduurd. Het bedrijf zegt dat een intern onderzoek is gestart.

Eind mei werd de regio Norilsk ook al opgeschrikt door een milieuramp. Toen raakte de Ambarnaja-rivier ernstig verontreinigd door het weglekken van 21.000 ton dieselolie. Bij een energiecentrale, ook eigendom van Nornickel, is vermoedelijk een enorme opslagtank weggezakt in de smeltende permafrost en vervolgens gebroken.