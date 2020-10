Nieuw klimaatrapport VN: “Klimaatwijziging veroorzaakte in 20 jaar verdubbeling van natuurrampen” HLA

12 oktober 2020

13u30

Klimaatverandering is de belangrijkste oorzaak van de verdubbeling van het aantal natuurrampen in de wereld in twintig jaar. Dat zegt de VN maandag in een nieuw klimaatrapport. Natuurrampen hebben sinds 2000 meer dan 1,2 miljoen mensen gedood, luidt de conclusie.

In de afgelopen twintig jaar (2000-2019) zijn er 7.348 natuurrampen geregistreerd in de wereld (met een geschatte kostprijs van bijna 3.000 miljard dollar of 2.540 miljard euro), dat wil zeggen bijna twee keer zoveel als tussen 1980 en 1999. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNSDIR).

"Covid-19 heeft regeringen en het grote publiek echt bewust gemaakt van de risico's om ons heen. Ze kunnen zien dat als de besmetting met Covid-19 zo verschrikkelijk is, de klimaatnoodsituatie nog erger kan zijn", aldus de secretaris-generaal van UNSDIR, Mami Mizutori, tijdens een persconferentie. "Zonder ecologisch herstel zullen we de klimaatnoodsituatie alleen maar vergroten", benadrukte ze.



Het rapport toont aan dat het toenemen van natuurrampen voornamelijk verband houdt met de toename van klimaatrampen, waarvan het aantal van 3.656 (1980-1999) naar 6.681 (2000-2019) evolueerde. De kosten van natuurrampen worden sinds het jaar 2000 geschat op minstens bijna 3 biljoen dollar (2,5 biljoen euro), maar het werkelijke bedrag is hoger omdat veel landen, vooral in Afrika en Azië, geen informatie verstrekken over de economische gevolgen. Overstromingen - die zijn verdubbeld - en stormen waren de meest voorkomende rampen van de afgelopen twee decennia. De VN denkt dat het grootste probleem de komende tien jaar hittegolven zullen zijn.

Wereldwijd is het aantal sterfgevallen nauwelijks toegenomen, van 1,19 miljoen in de periode 1980-1999 tot 1,23 miljoen in de periode 2000-2019, terwijl het aantal mensen dat door deze natuurrampen werd getroffen, toenam (van 3,25 miljard tot 4 miljard).