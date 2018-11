Niet de VS maar wel Canada, China en Rusland voeren inefficiënt beleid om klimaatopwarming te beperken AW

16 november 2018

14u12

Bron: The Guardian 0 Milieu Niet het klimaatbeleid van Trump maar wel dat van China, Canada en Rusland kan ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde afstevent op de catastrofale vijf graden tegen het einde van deze eeuw. Dat blijkt uit een studie die de klimaatdoelen van verschillende landen rangschikte.

Zelfs de lidstaten van de Europese Unie, die worden beschouwd als ijverige klimaatleiders, riskeren een opwarming van drie graden aan te tikken. Dat is het dubbele van de anderhalve graad die hen werd opgedragen in het akkoord van Parijs.



Onder de grootste economieën ter wereld lijkt India het voortouw te trekken. Als het land de huidige trend voort kan zetten, is het doelwit van een klimaatopwarming van slechts twee graden haalbaar. Minder ontwikkelde landen zijn dan weer ambitieuzer ‘dankzij’ een gebrek aan elektriciteitscentrales, auto’s en fabrieken. Ook zij doen het goed.

Industriële krachtpatsers

De industriële krachtpatsers zijn een derde categorie. Denk daarbij aan China, Saudi-Arabië, Rusland en Canada. Zulke landen stoten grote hoeveelheden koolstofdioxide uit zonder enige moeite te doen om die te tot het minimum te beperken.

Bijschaven van maatregelen

Helaas is de fractie landen die zich volgens de berekeningen aan de voorgeschreven opwarming kan houden, veel kleiner dan de fractie die de streeftemperatuur overschrijdt. De VS behoren wel degelijk tot die eerste groep ondanks het Trumpiaans beleid.



De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Het doel van het artikel is om klimaatonderhandelaars voldoende te informeren zodat ze hun maatregelen kunnen bijschaven.