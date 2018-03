Niet alleen plastic maar ook verloren visgerief vervuilt de zee Redactie

10 maart 2018

20u47

Bron: belga 1 Milieu Dat grote hoeveelheden plastic de zee(ën) ernstig bevuilen en het mariene leven bedreigen, is al herhaaldelijk gerapporteerd. Maar daar mag men ook verloren of achtergelaten visgerief aan toevoegen, zo heeft de Amerikaanse zender NBC gemeld.

Geciteerd door NBC zegt het in Londen gevestigde World Animal Protection dat de accumulatie van dat visgerief een "catastrofale impact" heeft. Elk jaar komen er in de zeeën meer dan 705.000 ton terecht, een geschat cijfer dat volgens de ngo mogelijk nog veel hoger kan liggen.

Zowat 71 procent van de "verstrengelingsincidenten" zijn gevallen waarin een dier te maken krijgt met plastic lijnen, of netten. In 79 procent van de gevallen veroorzaakt zoiets verwondingen of de dood. Uiteindelijk kan ook de mens de dupe worden want de zee zal hem niet alles meer kunnen geven van wat hij ervan verwacht.