Nestlé aangeklaagd voor vervuiling na dood van miljoenen vissen in Noord-Franse rivier

14 augustus 2020

17u32

Bron: Le Monde, La Croix 8 Milieu De voorzitter van de Visserijfederatie van de Franse Ardennen heeft woensdag een klacht ingediend tegen voedingsmiddelenconcern Nestlé, omdat een Nestlé-fabriek in het Noord-Franse Challerange volgens hem verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen vissen in de rivier Aisne.

“Alles is dood op een oppervlakte van zeven kilometer lang en dertig meter breed”, zegt voorzitter Michel Adam. “We hebben al drie ton dode vissen teruggevonden, maar er zijn er nog: veertien soorten zijn getroffen, waaronder beschermde soorten zoals paling en lamprei.” Hij raamt de schade in de miljoenen euro’s. “Ik ben al 40 jaar aangesloten bij de federatie, maar ik heb nooit een vervuiling van dergelijke omvang gezien.”

De vervuiling werd in de nacht van zondag op maandag opgemerkt ter hoogte van Challerange en heeft geleid “tot een zeer hoge vissterfte als gevolg van de daling het zuurstofgehalte in het water”, meldt de prefectuur van de Ardennen in een persbericht.



De fabriek van Nestlé in Challerange, die poedermelk produceert, bevestigt dat er zondag een “incidentele en onvrijwillige overstroming” van haar afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft plaatsgevonden. Volgens fabrieksdirecteur Tony do Rio werd de productie zondagavond om 23 uur onmiddellijk stilgelegd toen het lek opgemerkt werd. Het gaat om een eenmalige gebeurtenis die minder dan drie uur duurde, zegt hij.

Dinsdag zijn vrijwilligers en brandweerlieden begonnen met het opruimen van de dode vissen en legden ze een dam aan om de verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. “Woensdag werd echter geen vissterfte geconstateerd, een teken van een waarschijnlijke verdunning van de vervuiling”, zei de prefectuur woensdag aan het einde van de dag.

Het zal tien tot vijftien jaar duren voor we hier weer zoveel vissoorten vinden Daniel Drivière, Vissersvereniging Challerange

Volgens Daniel Drivière, voorzitter van de Vissersvereniging van Challerange, werden zelfs dode vissen gevonden van meer dan anderhalve meter lang. “Het is een ramp,” concludeert hij. “We moeten helemaal van nul herbeginnen. Het zal tien tot vijftien jaar duren voor we hier weer zo veel vissoorten vinden.”

Een onderzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit en de politie moet de oorzaak van de vervuiling aan het licht brengen. Verdere analyses moeten uitmaken of het om een chemische of bacteriologische vervuiling gaat.



