Nepalees die 14 hoogste bergen in recordtijd beklom, zág de gevolgen van klimaatverandering Joeri Vlemings

05 december 2019

13u49

Bron: CNN 0 Milieu De Nepalese bergbeklimmer Nirmal ‘Nims’ Purja bereikte de veertien hoogste toppen op onze planeet in nog geen zeven maanden tijd. Een fantastisch record, dat voor Purja wel overschaduwd werd door wat hij met zijn ogen moest vaststellen: de gevolgen van de klimaatverandering.

Purja verpulverde eind oktober het vorige record uit 2013 van de Zuid-Koreaan Kim Chang-ho die de veertien bergtoppen van minstens 8 kilometer hoogte in de wereld toen had bereikt in een periode van zeven jaar, tien maanden en zes dagen. Kim verbrak de eerste gemeten snelste tijd van de Pool Jerzy Kukuczka in 1987 met een maand en acht dagen. De 36-jarige Nepalees Nirmal Purja, een voormalige soldaat van de Britse Special Forces, klaarde de klus in amper 189 dagen of zes maanden en zes dagen. Zijn ‘Project Possible’ begon met de beklimming van de Annapurna 1 (8.091 meter, Nepal) op 23 april en eindigde met die van de Shishapangma (8.027 meter, Tibet) op 29 oktober.

Tijdens zijn expeditie vond Purja ook nog eens de tijd om collega’s te helpen redden, werd zijn zuurstof gestolen op de Lhotse en scoorde hij met zijn foto van de lange wachtrij op de Mount Everest. Maar wat hem helaas ook is bijgebleven, is dat hij met zijn neus op de gevolgen van de klimaatverandering werd gedrukt.

En Purja kan het wéten. Hij beklom de laatste jaren een aantal keer dezelfde pieken. Zoals de Dhaulagiri (8.167 meter) in 2014 en dus dit jaar. Hij moest vaststellen dat de gletsjer aan het smelten is. “Je ziet een groot verschil”, zei Purja aan CNN Sport. “Ook op de Everest zelfs, de Khumbugletsjer.”

Nog in 2014 deed Purja ook de Ama Dablam (6.812 meter) aan, en vorig jaar opnieuw. “In 2014 hadden we in kamp 1 nog sneeuw die we konden smelten en om op te drinken en om mee te koken. Maar in 2018 was het helemaal anders. We moesten liters en liters water uit het basiskampen meesleuren. Toen besefte ik dat dit niet aanvaardbaar is en wilde ik de mensen ervan bewust maken. De aarde is onze thuis en we moeten ze goed verzorgen.”

Project Possible:

Annapurna (23 april), Dhaulagiri (12 mei), Kangchenjunga (15 mei), Everest (22 mei), Lhots (22 mei), Makal (24 mei), Nanga Parba (3 juli), Gasherbrum (15 juli), Gasherbrum II (18 juli), K2 (24 juli), Broad Peak (26 juli), Cho Oyu (23 september), Manaslu (27 september), Shishapangma (29 oktober)

