Negen brouwerijen willen waterverbruik tijdens bierbrouwen tegen 2022 verminderen

06 september 2018

10u43

Bron: belga 0 Milieu Negen brouwerijen hebben een overeenkomst ondertekend met de Vlaamse regering en engageren zich om het waterverbruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022. Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het initiatief voor deze Green Deal komt van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. Zij ondertekende de overeenkomst, samen met de Belgische Brouwers en de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie (Fevia). Negen brouwerijen engageren zich in dit project: AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte.

Volgens Schauvliege is de belangrijkste uitdaging het watergebruik per hectoliter gebrouwen bier te verminderen tegen 2022. De Vlaamse minister doet een oproep aan andere brouwerijen om zich ook te engageren voor deze Green Deal. "Ze kunnen zo bijdragen aan een duurzaam watergebruik. Want intelligent en bewust omgaan met water is aangewezen voor elke brouwerij", aldus Schauvliege.

Volgens de VMM is water niet alleen het hoofdbestanddeel van bier, het is ook een belangrijke hulpbron bij heel wat randprocessen van het brouwproces, zoals reiniging van installaties, spoeling, koeling en stoomproductie. Om 1 liter bier te brouwen is ongeveer 3,5 tot 6 liter water vereist voor reiniging en onderhoud van de installaties. Volgens hidrodoe.be heb je voor een pintje bier van de tap in totaal meer dan 75 liter water nodig. Dagelijks brengen brouwers meer dan een half miljard liter aan de man.

"Brouwerijen zijn sterk afhankelijk van water van zeer goede kwaliteit", zegt Katrien Smet van de VMM. "Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan."

Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. "Elke brouwerij wil ook in de toekomst toegang blijven hebben tot kwalitatief water om lekkere en kwalitatieve bieren te blijven brouwen. Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, of alternatieve waterbronnen in te roepen, zoals gerecycleerd water", aldus Smet.