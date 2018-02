Nederlandse wetenschapper wil eendenkliklijn tegen 'daders' die brood voeren Maurice Steketee

07 februari 2018

15u15

Bron: AD.nl 2 Milieu Eendjes voeren, het lijkt zo onschuldig. Maar volgens onderzoeker Sven Teurlincx van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) loopt het steeds vaker uit de hand en belandt er soms wel acht kilo brood in een vijver. Via een 'eendenkliklijn' moet duidelijk worden hoeveel etensresten er in de Nederlandse wateren belanden en welk effect dit heeft op het milieu.

Pizza's, mango's, druiven en natuurlijk brood. Heel veel brood. Teurlincx ziet het tot nu toe allemaal voorbij komen in zijn onderzoek naar wat er aan eten in vijvers wordt gedumpt. Het heeft er soms alle schijn van dat vijvers steeds vaker worden gebruikt als een soort vuilnisbelt.

"Nee, het zijn lang niet meer alleen maar opa's en oma's die met de kleinkinderen een stukje brood in het water gooien'', zegt Teurlincx. "Het zijn vaak mensen tussen de 25 en 50 jaar die met de auto komen aanrijden en snel van wat eten af moeten. Ze denken dat ze goed bezig zijn voor het milieu, maar dat is maar zeer de vraag. Ik zou blij zijn als er meer nagedacht wordt of het wel nodig is om bijvoorbeeld zoveel brood in het water te gooien.''

Overlast

Een overdosis aan etensresten in het water kan tot veel overlast leiden. "Al die extra voedingsstoffen hebben effect op de waterkwaliteit. Denk aan algengroei, stankoverlast en troebel water.'' Ook komen er ratten op het voedsel af.

Via een enquête hoopt Teurlincx in kaart te brengen hoeveel voedsel er nu daadwerkelijk in het water belandt. "Het is niet de bedoeling om mensen aan de schandpaal te nagelen, dus je hoeft buurman Frans er niet op aan te spreken als hij weer eens een brood in de vijver gooit. Het gaat puur om de registratie.'' Het onderzoek moet aan het eind van het jaar zijn afgerond.