Nederlands klimaatakkoord waarschijnlijk onvoldoende om beoogde vermindering CO2-uitstoot te halen jv

13 maart 2019

13u30

De klimaatplannen die het Nederlandse kabinet heeft laten doorrekenen, zorgen in 2030 voor een vermindering van de uitstoot van CO2 tussen de 43 en 51 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de voorstellen heeft geanalyseerd, maakt daaruit op dat het doel van 49 procent waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Het PBL denkt dat met het concept-klimaatakkoord wel “grote stappen”' kunnen worden gezet. “Maar er is nog veel werk aan de winkel.” Alleen in het gunstigste scenario wordt de doelstelling gehaald, maar als alles tegenzit bij lange na niet.

Het planbureau wijst op onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen. Om die weg te nemen moeten politieke keuzes worden gemaakt.

De kosten van de voorstellen tellen volgens het PBL op tot op 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar in 2030. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar naar voren kwam uit een eerste analyse van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.