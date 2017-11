Nederlands-Belgische alliantie pleit voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes kv

04u25

Bron: ANP 0 Thinkstock Milieu De druk uit de samenleving om met uitbreiding van statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken, neemt snel toe. Negentien organisaties in Vlaanderen en Nederland werken sinds vandaag samen om de overheden in beide landen te manen tot opschaling van retourpremies op drankflesjes en -blikjes, meldt het Nederlandse Trouw.

In Vlaanderen heeft onder meer TestAankoop zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het platform is een initiatief van de milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. In België doet ook Limburg.net mee. Deze organisatie zamelt in 45 gemeenten in Belgisch Limburg en Vlaams Brabant namens de overheid afval in. Verder tekende de KVLV, een Vlaamse vrouwenorganisatie met 90.000 leden.

In Nederland hebben de gemeente Weert, het Milieucentrum in Rotterdam en Utrecht en negen organisaties en burgerinitiatieven die streven naar minder plastic afval zich aangemeld bij de alliantie.

