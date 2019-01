Nederland start onderzoek naar impact plastic rommel op dieren in Waddenzee IB

09 januari 2019

23u51

Bron: Belga 0 Milieu De Nederlandse Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de dieren in de Waddenzee van de kleine plastic deeltjes die in het gebied terecht zijn gekomen nadat 290 containers van het containerschip MSC Zoe vorige week overboord sloegen. Het plastic is te klein om goed te kunnen worden opgeruimd. Vogels en andere dieren zien de plastic deeltjes mogelijk voor voedsel aan.

Het onderzoek wordt samen met wetenschappelijk instituut Waddenacademie uit Leeuwarden gehouden, meldde Rijkswaterstaat vandaag. Uit de resultaten moet ook duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om de Waddenzee beter te beschermen.

HDPE-korrels en piepschuim

De lading van de containers bestond voor een deel uit piepschuim en zogeheten HDPE-korrels, een grondstof voor de plasticindustrie. Deze plastics breken langzaam af en blijven dus lang in de natuur. In hoeverre dieren last krijgen van het plastic is nog niet helemaal bekend en is ook niet snel zichtbaar. Daarom richt het onderzoek van Rijkswaterstaat en de Waddenacademie zich op de langere termijn.

Rijkswaterstaat start samen met de @Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de #Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen #containers. https://t.co/47JVszxVvJ pic.twitter.com/SokpJluCHw Rijkswaterstaat(@ Rijkswaterstaat) link