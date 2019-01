Natuurpunt waarschuwt: “Per dag verdwijnt 6 hectare open ruimte in Vlaanderen” kg

04 januari 2019

Bron: Belga 4 Milieu In Vlaanderen verdwijnt gemiddeld 6 hectare open ruimte per dag onder het beton, en het gaat de laatste maanden nog sneller. Dat stelt de Vlaamse natuur- en milieubeschermingvereniging Natuurpunt vast in zijn overzicht over fauna en flora in Vlaanderen 2018.

Natuurpunt heeft de cijfers voor het eerst op gemeenteniveau berekend en gebundeld in een betonrapport. Daaruit blijkt dat veel gemeenten nog een tandje moeten bijsteken om de betonstop in 2040 te kunnen realiseren. De betonnering van open ruimte staat haaks op de klimaatuitdagingen die ons wachten, en het leidt tot een verdere versnippering van de natuur in Vlaanderen.



Die versnippering is volgens Natuurpunt de voornaamste oorzaak van het hoge aantal dieren onder de wielen: het opvallendste slachtoffer dit jaar was een jonge wolf, die doodgereden werd in Opoeteren.

Te veel stikstof

Veel gebieden in Vlaanderen krijgen daarnaast te veel stikstof over zich heen, blijkt ook nog uit het jaaroverzicht. Het gaat om 95 procent van de heides en veengebieden en 70 procent van de duinen, loofbossen en zoete waters Dat zou komen door de landbouw, transport en industrie.



De impact is subtiel, maar daarom niet minder gevaarlijk. Stikstof werkt als een gif dat langzaam het hele ecosysteem aantast. In bossen op arme zandgronden gaat het aantal sperwers achteruit, slakken verdwijnen er door een tekort aan calcium en daarmee ook vogels zoals de zanglijster die slakken eet.

Lege nesten

Ook de kievit kreeg het dit jaar hard te verduren. Amper 1 op 10 kievitnesten is succesvol, meldt Natuurpunt. De landbouwvogels slagen er nog nauwelijks in om te broeden in het steeds intensiever bemeste en bewerkte landbouwlandschap. De klimaatverandering, met extremen van droge tot kletsnatte voorjaren, maakt het allemaal nog moeilijker.

Positief: wolven en natuurherstel

Maar 2018 bracht volgens Natuurpunt ook hoopvol nieuws: de wolvin Naya zet rond de jaarwisseling voet op Vlaams grondgebied. Later krijgt ze gezelschap van een mannetje, August. Het hele jaar verblijft het stel in de buurt van de vallei van de Zwarte Beek en het militair domein van Leopoldsburg. Ook aan de andere kant van de taalgrens worden wolven gemeld.



Het jarenlange natuurherstel door vrijwilligers werpt bovendien zijn vruchten af. Zo telt Limburg momenteel 3.245 roepende boomkikkermannetjes en werd recent de Bosbeekvallei weer gekoloniseerd. Rond 2000 was de soort nagenoeg uitgestorven in Vlaanderen.



Ook hoopgevend: raven hebben succesvol gebroed in het Meerdaalwoud bij Leuven. Het gaat om het eerste bevestigde broedgeval van de iconische vogelsoort in Vlaanderen sinds 1865. Natuurpunt vindt het tot slot ook positief dat meer dan vijftig bedrijven de 'Green deal' onderschreven om hun bedrijventerreinen natuurvriendelijker in te richten.