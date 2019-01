Natuur tovert wonderlijke zoutkristallen in bevroren meer sam

In het Chinese Yuncheng City verschijnen prachtige kristallen in een zoutmeer. Het is er vijf graden onder het vriespunt, waardoor magnesiumsulfaat zich hecht aan onder meer riet, takken en stenen. Daardoor ontstaan de verschillende vormen van de kristallen.

In augustus kleurde het water van het zoutmeer rood en paars door de toename van algen en kleine kreeftjes. Hoe warmer, hoe feller de kleuren.

