Natuur en Bos neemt gas terug met kappingen KVE

24 oktober 2019

06u24

Bron: Belga 0 Milieu Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) neemt gas terug in het kappen van bomen in zijn eigen bossen. Het tempo waarin dat zal gebeuren wordt teruggeschroefd, net als de schaal. Dat zeggen Jeroen Nachtergaele, hoofd van de afdeling adviezen en vergunningen, en Stefan Borry, die de afdeling terreinbeheer leidt, zo melden de kranten van Het Mediahuis.

Het agentschap doet de bijsturing na aanhoudend protest van burgers die het grootschalige rooien ervaren als een verminking. "Vanwege de efficiëntie hebben we de jongste jaren soms grote kappingen in één keer doorgevoerd", zegt Borry. "De slinger is wellicht wat doorgeslagen. Wij begrijpen dat sommige ingrepen de bosbezoekers bruuskeren. Daarom zullen we vanaf nu geleidelijker te werk gaan."

Maar de kap als dusdanig staat niet ter discussie. Het ANB verantwoordt dat met als voornaamste argument de biodiversiteit. Een gevarieerder bos (meer verschillende soorten en leeftijden, open plekken) biedt meer levenskansen aan uiteenlopende diersoorten en is robuuster. Om die ­reden worden ook exoten als de Amerikaanse eik geveld. Het agentschap vindt voor die visie steun bij wetenschappers en bij een vereniging als Bos+.

Het ANB zal tegelijk zijn communicatie beter verzorgen om de ingrepen meer te duiden en verteerbaar te maken bij het publiek.