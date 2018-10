NASA treft op Antarctica perfect rechthoekige ijsberg aan HR

23 oktober 2018

07u12

Bron: LiveScience, NASA 1 Milieu Wetenschappers van NASA hebben op de zuidpool een opmerkelijk fenomeen gespot. Tussen een chaotische wirwar van drijvend ijs, zagen ze plots een perfect rechthoekige ijsberg drijven. Een geheime militaire basis, of een gril van Moeder Natuur?

De natuur is vaak rommelig, onregelmatig en asymmetrisch. Toch is deze plateauvormige ijsberg volkomen natuurlijk. De foto werd gemaakt tijdens NASA’s IceBridge-project. Daarbij worden de poolgebieden jaarlijks vanuit de lucht gefotografeerd en in kaart gebracht om te zien hoe de gigantische ijsplaten en het zee-ijs zich door de jaren heen ontwikkelen.

Deze perfect rechthoekige ijsberg dobberde rond in de buurt van de Larsen C-ijsplaat, een berg van 150 kilometer lang en 55 kilometer breed die vorig jaar losscheurde op de zuidpool en onlangs begon weg te drijven.

Dat de ijsplaat zo mooi afgelijnd is, komt niet omdat iemand het ijs heeft zitten snoeien. “Wellicht is ze nog maar recent afgebroken van een groter geheel”, vertelt Kelly Brunt van de universiteit van Maryland. “Onder invloed van de wind en de zee zal het strakke lijnenspel van deze plaat snel minder scherpe vormen aannemen.” De grootte van de plaat is niet gemeten en is alleen op basis van een foto moeilijk in te schatten, maar Brunt vermoedt dat ze minstens 1,6 kilometer breed is.

