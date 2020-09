NASA slaat alarm in nieuwe studie: “Gletsjermeren zwellen met 50 procent aan” Erg instabiele meren creëren gevaar voor dorpen stroomafwaarts HAA

02 september 2020

12u40

Bron: IPS 1 Milieu Het volume water in gletsjermeren wereldwijd is in dertig jaar met de helft toegenomen. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een nieuw onderzoek. De snel aanzwellende meren vormen een gevaar voor overstromingen stroomafwaarts, waarschuwt NASA.

NASA-onderzoekers hebben dertig jaar aan satellietgegevens geanalyseerd en zo ontdekt dat het volume van de gletsjermeren sinds 1990 met ongeveer 50 procent is toegenomen. De studie schat de volumes van gletsjermeren nu op 156 kubieke kilometer water wereldwijd. Dat water vormt een bedreiging voor lager gelegen dorpen.

Het team analyseerde meer dan 250.000 satellietbeelden om alle gletsjergebieden van de wereld te onderzoeken

Smeltwater

“We weten dat niet al het smeltwater onmiddellijk in de oceanen terechtkomt”, zegt hoofdauteur Dan Shugar van de Universiteit van Calgary. “Maar tot nu toe waren er geen gegevens om te schatten hoeveel er werd opgeslagen in meren of grondwater.”



Shugar werkte samen met onderzoekers van overheden en universiteiten in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het team analyseerde meer dan 250.000 satellietbeelden om alle gletsjergebieden van de wereld te onderzoeken en te analyseren hoe gletsjermeren in die periode veranderden.

Risico

De studie wijst erop dat hoewel water van smeltende gletsjers in gletsjermeren een relatief kleine bijdrage levert aan de totale zeespiegelstijging, het een grote impact kan hebben op bergdorpen stroomafwaarts.

“Dit is een probleem voor veel delen van de wereld waar mensen stroomafwaarts van deze gevaarlijke meren leven, bijvoorbeeld in de Andes en in landen als Bhutan en Nepal, waar dergelijke overstromingen verwoestend kunnen zijn”, zegt Shugar. “Gelukkig faciliteren organisaties zoals de Verenigde Naties veel monitoring en eventuele mitigatiewerkzaamheden, waarbij ze het waterpeil van de meren laten zakken om zo de risico’s te verminderen.”

Lees ook:

Op deze Italiaanse alpengletsjer zie je de opwarming van de aarde niet alleen – je hoort het zelfs (+)

Groenlandse ijskap onherstelbaar gekrompen: “Zelfs als we de klimaatopwarming nu stoppen, blijft het ijs smelten”