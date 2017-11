NASA: "Duidelijk meer gletsjers in gevaar dan voorheen werd gedacht" Redactie

12u09 0 afp De gletsjers Bruckner en Heim in het zuidoosten van Groenland. Milieu Op Groenland worden volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA duidelijk meer gletsjers door sneller afsmelten bedreigd dan aanvankelijk werd aangenomen. Volgens nieuwe metingen zijn twee- tot viermaal zoveel gletsjers in gevaar dan eerder werd gedacht, aldus de NASA.

De nieuwe kaarten, die door de NASA samen met een dertigtal andere onderzoeksinstellingen werden opgemaakt, tonen gedetailleerder dan ooit de zeebodem aan de kust en de rotsbodem onder de Groenlandse ijslaag.

Daaruit blijkt dat twee- tot viermaal meer kustgletsjers dan werd aangenomen ruim 200 meter onder de zeespiegel reiken. De bovenste 200 meter van het zeewater zijn afkomstig van het Noordpoolgebied en zijn vergelijkenderwijs koud, het water daaronder stroomt meer vanuit het zuiden naar het gebied en is tot vier graden Celsius warmer. Als de gletsjers dan in dit warmere deel van de zee belanden, smelten ze sneller. "Deze resultaten tonen aan dat het ijs in Groenland meer door de klimaatverandering wordt bedreigd, dan we hadden verwacht", zei NASA-Manager Josh Willis.

AFP

REUTERS De gletsjer Nord komt in de fjord van Violin Glacier in het noordoosten van Groenland terecht.