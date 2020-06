Na zure regen valt nu ook microplastic uit de lucht YV

12 juni 2020

11u18

Bron: Wired, CNN, Science Journal 0 Milieu Uit nieuw onderzoek van Amerikaanse wetenschappers blijkt dat in 11 nationale parken in de Verenigde Staten afgelopen jaar zo’n 1.000 ton microplastic uit de lucht viel. Dat is ongeveer gelijk aan 120 miljoen plastic flesjes. Het plastic komt er via wind en regen terecht. Tegen 2025 verwachten de wetenschappers dat er 11 miljard ton plastic in de natuur verspreid zal zijn.

Microplastics zijn kunststofdeeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter die het meest gebruikt worden in het maken van kleding. De onderzoekers namen 14 maanden lang staaltjes van regenwater en de lucht en kwamen zo terecht bij het verontrustende cijfer. “Het getal was zo hoog, het is schokkend”, kadert hoofdonderzoeker Janice Brahney van de Utah State University.

Om de stalen te verzamelen, gebruikten de onderzoekers emmers met sensoren die automatisch opengingen of sloten. Als het regende, ging de emmer die het water moest verzamelen open en de emmer die luchtstalen moest nemen, sloot zich.

Gevaarlijker dan zure regen

De plastic regen zou mogelijk nog gevaarlijker zijn voor de natuur dan zure regen. Die soort neerslag ontstaat wanneer stikstofdioxide en zwaveldioxide zich mengen in de wolken. Maar de plastics zou ondertussen al overal ter wereld verspreid zijn, terwijl er op dit moment geen manier is om de gebieden ervan te zuiveren. Bovendien vergaat het microplastic niet, maar breekt het af in nog kleinere deeltjes: nanoplastic.

Voorlopig is het nog niet duidelijk wat het effect van het plastic in de natuur precies is. “De chemicaliën die aan het plastic verbonden zijn, kunnen een negatief effect hebben op de aarde. Veel ervan is nog theoretisch, we moeten het nog verder onderzoeken”, klinkt het bij Steve Allen, microplastic onderzoeker aan de universiteit van Strathclyde.