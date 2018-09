Na zes jaar voorbereiding begint Boyan Slat eindelijk aan grote schoonmaak van oceanen, hoe werkt zijn plasticvanger nu precies? Cor Speksnijder

07 september 2018

14u24

Bron: de Volkskrant 0 Milieu Morgen is het eindelijk zover. Na zes jaar begint de grote schoonmaak van de de oceanen met de plasticvanger die gelanceerd werd door de toen 18-jarige Nederlander Boyan Slat.

Degenen die zaterdag in San Francisco over de Golden Gate Bridge rijden of lopen, zullen hun ogen uitkijken. In de loop van de middag komt daar een bijzonder gevaarte voorbij: een honderden meters lange zwarte buis die naar open zee wordt gesleept. Het is de eerste plasticvanger van Boyan Slat, de jonge Nederlandse uitvinder die zich ten doel heeft gesteld het plastic in de oceanen op te ruimen.

Na jaren van voorbereiding gaat de grote schoonmaak nu echt beginnen. Het wordt de lakmoesproef voor de plannen van de 24-jarige Slat, die zes jaar geleden zijn idee lanceerde om afval in zee op te ruimen met lange drijvende armen. Het leverde hem een cultstatus op. Hij wist wetenschappers en sponsors aan zich te binden. Zijn groepje medewerkers groeide uit tot een professionele organisatie waarin miljoenen omgaan. Nu moet blijken of hij de hooggespannen verwachtingen kan waarmaken. De wereld kijkt mee.

Drijvende vuilnisbelt

