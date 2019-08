Na de Noordpool staat nu ook Siberië in vlam: bosbranden teisteren gebied zo groot als België KVE

01 augustus 2019

18u29

Bron: Volkskrant, ANP, Belga 0 Milieu Bosbranden in het bosrijke gebied in de noordpoolcirkel zijn geen zeldzaamheid, maar de vuurzee die al wekenlang Siberië teistert, is extreem. Ondertussen staat een gebied ter grootte van België in vuur en vlam. Gisteren werd de noodtoestand uitgeroepen in vier Siberische regio’s. Vladimir Poetin heeft het leger naar daar gestuurd om de gigantische bosbranden te helpen bestrijden.

Het bleef in grote delen van Siberië lange tijd uitzonderlijk warm en droog ten gevolge van de klimaatverandering. Het was gemiddeld 8 graden warmer dan normaal. En enkele blikseminslagen deden vervolgens de rest.

De branden hebben de afgelopen weken al 3 miljoen hectare in de as gelegd en volledige dorpen met as bedekt. In Novosibirsk, met 1,5 miljoen inwoners de derde stad van Rusland, is het imposante beeld van revolutieleider Lenin op het centrale plein nauwelijks meer zichtbaar, zo schrijft de Volkskrant. De luchtkwaliteit in de getroffen regio’s is bijzonder slecht.

Bovendien hebben de autoriteiten (te) lang gewacht om maatregelen te treffen. Meestal laat de overheid de branden in Siberië gewoon woeden wanneer stedelijke gebieden niet bedreigd zijn omdat normaal gezien de bluskosten hoger liggen dan de te verwachte schade. De omvang van de branden dit jaar bereikte echter een uitzonderlijk niveau en doet vrezen voor een impact op het milieu op de lange termijn. De enorme rookwolken boven het gebied zijn zelfs vanuit de ruimte te zien. De rijkelijk late beslissing om in te grijpen komt de regering dan ook op kritiek te staan.

Gisteren stelde het Kremlin dat Poetin een verslag had gekregen van de minister van Noodsituaties Jevgeni Zinitsjev en daarna dan toch had beslist om het leger in te zetten. Het Russische ministerie van Defensie kondigde daarna aan dat tien blusvliegtuigen- en helikopters naar Krasnojarsk zullen vliegen, een van de meest getroffen gebieden.

De Amerikaanse president Donald Trump zou gisteren naar het Kremlin hebben gebeld en Amerikaanse hulp voor het bestrijden van de branden hebben aangeboden. De Russische president bedankte voor het aanbod.