Mysterieuze toename in verboden cfk’s in ozonlaag kv

16 mei 2018

21u04

Bron: The Guardian, NY Times 2 Milieu Wetenschappers van de Amerikaanse overheid hebben een scherpe toename vastgesteld in de uitstoot van CFC-11, een cfk-gas. Cfk’s of chloorfluorkoolwaterstoffen spelen een belangrijke rol in de vernietiging van de ozonlaag en zijn daarom al jaren verboden. Het is nu de vraag waar de stof alsnog geproduceerd en gebruikt wordt.

Onderzoek wees uit dat de bron van het erg schadelijke CFC-11 of trichloorfluormethaan, waarvan nu sporen werden waargenomen, zich in Oost-Azië bevindt, maar de exacte locatie is nog onduidelijk. CFC-11 is een van de meest schadelijke gassen voor onze ozonlaag.

Montrealprotocol

Het gebruik van cfk’s wordt al sinds de jaren 1970 streng gereguleerd. De wereldwijde productie van CFC-11, dat werd gebruikt als koelmiddel en in isolatieschuim, is al sinds 2010 verboden door het Montrealprotocol, dat in de jaren 1980 in het leven werd geroepen om het gebruik van de stoffen aan banden te leggen. Bijna 200 landen ondertekenden het akkoord.

De ozonlaag in de stratosfeer helpt bij de filtering van ultraviolette straling van de zon die huidkanker kan veroorzaken. Tegen het midden van deze eeuw zou de ozonlaag naar verwachting weer hersteld moeten zijn, maar als de schuldige van de nieuwe CFC-11-uitstoot niet snel gevonden en tegengehouden wordt, kan het herstel minstens tien jaar vertraging oplopen, zo waarschuwt Stephen Montzka van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Colorado, die samen met zijn team de ontdekking deed.

Herstel ozonlaag in gedrang

“Ik doe dit al 27 jaar en dit is het meest verrassende dat ik ooit gezien heb. Ik was gewoon geschokt”, zegt Montzka. “We gedragen ons als detectives van de atmosfeer, we proberen te begrijpen wat er gebeurt en waarom”, licht hij toe. “Wanneer de zaken verkeerd gaan, slaan wij alarm.”

“Als deze uitstoot onverminderd voortgaat, dan kan dit het herstel van de ozonlaag vertragen. Het is daarom essentieel dat we de precieze oorzaken van deze uitstoot identificeren en de nodige maatregelen treffen”, reageert Erik Solheim, hoofd van het VN-Milieuprogramma.

Geen alternatieve verklaring mogelijk

De onderzoekers bekeken andere pistes die de toename in CFC-11-uitstoot zouden kunnen verklaren. CFC-11-gassen belanden immers nog steeds in kleine hoeveelheden in de atmosfeer, wanneer gebouwen en materialen die het gas bevatten, vernietigd of afgebroken worden. De stof heeft een levensduur van ongeveer 50 jaar, gecombineerd met het verbod op het gas, zouden de onderzoekers in principe moeten zien dat de uitstoot jaar na jaar afneemt. Maar stalen in 2013 toonden aan dat de afbraak van de stof een stuk trager verliep dan voorzien. Uiteindelijk bleek maar één antwoord mogelijk: iemand produceert opnieuw CFC-11.

Montzka heeft er alle vertrouwen in dat landen die het Montrealprotocol ondertekenden ervoor zullen zorgen dat het wordt nageleefd. “Ik heb het gevoel dat we snel zullen te weten komen wat er precies aan de hand is en dat de situatie zal verholpen worden”, zegt hij. Mogelijk zal de producent al stoppen wanneer hij verneemt dat de instanties op de hoogte zijn van de productie. “Iemand die dit mogelijk opzettelijk deed, zal beseffen – oh, iemand besteedt aandacht – en zal dan stoppen”, aldus Montzka.