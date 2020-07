Mysterie rond roze sneeuw op Italiaanse gletsjer Redactie

05 juli 2020

21u31 26 Milieu Wetenschappers onderzoeken de mysterieuze roze kleur van sneeuw van een gletsjer in de Italiaanse Alpen. De kleur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door algen die de effecten van klimaatverandering zouden versnellen.

De herkomst van de algen op de Presena-gletsjer is nog onduidelijk, maar de roze kleur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de algensoort Ancylonema nordenskioeldii. “De alg is niet gevaarlijk. Het is een natuurverschijnsel dat zich in het voorjaar en de zomer voordoet op de gemiddelde breedtegraden, maar ook aan de polen”, verklaarde de Italiaanse wetenschapper Biagio di Maio van het grootste onderzoekscentrum van Italië, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tegenover persbureau AFP.

De bewuste algensoort is ook aanwezig op Groenland, in een gebied waar het ijs smelt. IJs reflecteert normaal gesproken meer dan 80 procent van het zonlicht in de atmosfeer, maar de algen maken het ijs donkerder waardoor het meer warmte opneemt en sneller smelt. Door dat snellere smelten verschijnen steeds meer algen, wat een roze tint geeft aan de gletsjer op de 2818 meter hoge Gavia-pas.

“Wandelaars en skiliften kunnen eveneens effect hebben op algen. Daarnaast proberen we ook het effect van andere fenomenen op de opwarming van de aarde te meten dan die door de mens worden veroorzaakt”, zegt di Maio nog.