Mogelijk binnenkort ook zonnepanelen op appartementen IB

06 december 2018

05u15

Bron: Belga 0 Milieu Als het van N-VA afhangt kunnen ook de inwoners van appartementsgebouwen in Vlaanderen binnenkort eenvoudig profiteren van zonnepanelen op hun gemeenschappelijk dak. Dat meldt De Tijd vandaag.

Vandaag zijn zonnepanelen op appartementen juridisch erg ingewikkeld. Zo is het niet mogelijk de geproduceerde stroom van zonnepanelen op een appartementsgebouw te verdelen onder de bewoners van dat gebouw. Het is een van de redenen waarom in verstedelijkte gebieden minder zonne-energie wordt geproduceerd dan in de rest van Vlaanderen.

Conceptnota

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) heeft een conceptnota klaar om de juridische drempels weg te werken. "Zo wordt het juridisch mogelijk en motiveren we Vlamingen meer om energie te delen binnen een bouweenheid. Dat maakt de investering in zonne-energie aantrekkelijker, zeker in verstedelijkte gebieden", zegt hij.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) reageert in De Tijd dat hij al werkt aan een aanpassing van de regelgeving. "Maar dat is heel technische materie en dat lukt niet van vandaag op morgen.”