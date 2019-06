Moeder en dochter winnen rechtszaak over luchtvervuiling tegen Franse staat LB

25 juni 2019

17u25

Bron: Le Monde, The Guardian 0 Milieu Frankrijk heeft niet genoeg inspanningen geleverd om de luchtvervuiling rond Parijs te beperken. Dat is de opmerkelijke uitspraak in een rechtszaak waarbij een moeder en dochter met ademhalingsproblemen de Franse staat hadden aangeklaagd. De rechtszaak is de eerste in zijn soort.

De 52-jarige Farida en haar 16-jarige dochter daagden de Franse staat voor de rechter. De twee, die niet nader worden benoemd, woonden in Saint-Ouen in de buurt van de drukke ring rond Parijs.

“Jarenlang had ik luchtweginfecties, altijd weer bronchitis. Dokters gaven me antibiotica, maar dat hielp niet”, verklaarde de moeder. “Drie jaar geleden zei een longspecialist dat mijn problemen verband houden met luchtvervuiling en hij adviseerde me te verhuizen. Mijn dochter had bronchitis als baby en kreeg later astma.” Moeder en dochter verhuisden uiteindelijk naar Orléans en hun klachten verdwenen gaandeweg.

Precedent voor slachtoffers luchtvervuiling

De rechtszaak was de eerste waarin individuen de Franse staat aanklaagden wegens gezondheidsproblemen door luchtvervuiling. Verscheidene milieubewegingen schaarden zich achter de zaak. De uitspraak luidt dat de staat in gebreke bleef en onvoldoende maatregelen inzake luchtkwaliteit nam. Tussen 2012 en 2016, zo stelt de rechter, nam Frankrijk geen maatregelen om de concentraties van bepaalde schadelijke gassen te verminderen.

“Voor slachtoffers van luchtvervuiling is dit een precedent”, stelt de advocaat van de moeder. “Voortaan zal Frankrijk doeltreffende maatregelen moeten nemen in de strijd tegen vervuiling.” Omdat er naar verluidt geen direct verband kon aangetoond worden tussen de nalatigheid van de staat en de gezondheidsproblemen, verwierp de rechtbank de vraag om een schadevergoeding van 160.000 euro.

“Dit is een historische uitspraak voor de 67.000 Fransen die elk jaar prematuur sterven door luchtvervuiling. Voortaan hoeven slachtoffers van vervuiling niet meer bang te zijn om naar de rechter te stappen om hun gezondheid te verdedigen”, zo reageerde de voorzitter van de organisatie Ecologie zonder Grenzen in de krant Le Monde.