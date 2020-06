Milieuorganisaties slaan alarm om ‘Covid-afval’ in oceanen kv

Bron: Euronews, The Guardian 0 Milieu Momenteel is het sowieso al slecht gesteld met de vervuiling van onze oceanen, maar milieuorganisaties vrezen dat het door de wereldwijde coronavirusuitbraak nog veel erger zal worden. Tussen het afval, dat een bedreiging vormt voor het zeeleven, bevinden zich nu immers steeds vaker mondmaskers en latex handschoenen.

80 procent van de oceaanvervuiling is het gevolg van activiteit aan land. Maar liefst 50 procent is het rechtstreekse gevolg van het gebruik van wegwerpplastic. Milieuorganisaties dringen al lang aan op strengere maatregelen om onze oceanen te beschermen, maar sinds het coronavirus wereldwijd lelijk huishoudt en burgers gebruik maken van latex handschoenen en wegwerpmaskers om zichzelf te beschermen, lijkt de discussie over de gevaren van wegwerpplastic naar het achterplan verschoven.

Ecologische tijdbommen

De meerderheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen zijn immers vervaardigd van plastic en zijn enkel bestemd voor eenmalig gebruik. Mondmaskers bestaan onder andere uit polypropyleen en het duurt maar liefst 450 jaar vooraleer de natuur dat kan afbreken. Dergelijke ecologische tijdbommen kunnen verwoestende gevolgen hebben voor onze planeet.



Plankton, algen, albatrossen, walvissen,... Al het zeeleven ondervindt de gevolgen van plasticvervuiling. Jaarlijks sterven volgens de Britse organisatie City to Sea maar liefst 100.000 zeezoorgdieren en schildpadden en een miljoen zeevogels door plastic.

Het is verontrustend dat sommige leden van de plastic-industrie gebruik maken van het klimaat van angst en onzekerheid om de zwaarbevochten milieumaatregelen tegen plasticvervuiling op te schorten of terug te schroeven Ocean Conservancy

“Plastic speelt een belangrijke rol in deze pandemie: het beschermt eerstelijnswerkers met handschoenen, maskers en ander medisch materiaal”, zegt ook de Amerikaanse milieubeschermingsorganisatie Ocean Conservancy. “Maar het is verontrustend dat sommige leden van de plastic-industrie gebruik maken van het klimaat van angst en onzekerheid om de zwaarbevochten milieumaatregelen tegen plasticvervuiling op te schorten of terug te schroeven.”

Covid-afval

De Franse ngo Opération Mer Propre, die zwerfvuilacties organiseert aan de Côte d’Azur, trok eind vorige maand aan de alarmbel. Duikers troffen in de Middellandse Zee ‘Covid-afval’ aan, zoals oprichter Joffrey Peltier het noemt: tientallen handschoenen, maskers en flesjes handgel, naast met de typische plastic zakjes, flesjes en blikjes. Peltier vreest dat de ontdekking wijst op een nieuwe soort van vervuiling als gevolg van de toename van het gebruik van wegwerpplastic in de strijd tegen het coronavirus. “Het is de belofte van de vervuiling die komt als er niets gedaan wordt”, aldus Peltier.

Met alle alternatieven is plastic niet de oplossing om ons te beschermen tegen Covid. Dat is de boodschap Joffrey Peltier, Opération Mer Propre

“De openbare veiligheid blijft onze prioriteit, maar dat moet niet ten koste gaan van onze planeet”, zegt Natalie Fee, oprichter van City to Sea. “Uit onze rondvraag blijkt dat een derde van de consumenten zich gedwongen voelt - en dus niet de keuze maakt - om wegwerpplastic te gebruiken en we vinden dat onze overheden een meer duurzaam herstel moeten bepleiten en financieren.”

“Met alle alternatieven is plastic niet de oplossing om ons te beschermen tegen Covid. Dat is de boodschap”, zegt ook Joffrey Peltier van Opération Mer Propre.

“De Wereldgezondheidsorganisatie is duidelijk dat handen wassen en handhygiëne de beste optie is en dat herbruikbare maskers, die gekocht of gemaakt kunnen worden, en thuis gewassen worden, een duurzame oplossing bieden”, concludeert Fee.