Milieuactivisten procederen tegen Noorse regering wegens olieboringen aan Noordpool KVE

05 november 2019

18u51

Bron: Belga 0 Milieu Milieubeschermingsorganisaties die tegen de ontsluiting van nieuwe gebieden op de Noordpool voor olie- en gasexploratie zijn, hebben hun rechtszaak in Noorwegen voor een hof van beroep gebracht.

Greenpeace en de Noorse milieuorganisatie Nature and Youth voeren aan dat de Noorse regering een artikel van de grondwet schendt, dat het recht op een gezonde en leefbare omgeving garandeert, door vergunningen toe te kennen voor exploratie in de Barentszee, voor de kust van het noorden van Noorwegen.

De vergunningen die in 2016 verleend werden, zijn ook in strijd met het klimaatakkoord van Parijs (2015), zei advocate Cathrine Hambro in haar inleidende verklaring voor het Borgartinghof. De eisende partij hoopt dat een vonnis van een lagere rechtbank in Oslo, dat de eisers begin 2018 ongelijk gaf, wordt teruggedraaid.

Procureur-generaal Fredrik Sejersted argumenteerde op de inleidende zitting dat de zaak grondig onderzocht was en dat er geen "wettige basis" was voor de eis. Noorwegen heeft een "actief" klimaatbeleid, aldus Sejersted. Bovendien gaat de Noorse olie- en gasexport volgens hem voornamelijk naar landen en bedrijven die hun uitstoot van broeikasgassen plafonneren.

De milieugroepen willen dat regering tien olievergunningen intrekt die in 2016 voor de Barentszee werden toegekend. Frode Pleym, het hoofd van Greenpeace Noorwegen, meent dat het land te weinig doet in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Als Arctisch land heeft Noorwegen een "bijzondere verantwoordelijkheid" om een "kwetsbare regio" te beschermen, zei hij.

Het proces loopt wellicht tot 14 november.