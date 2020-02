Milieuactivisten kondigen protest aan tegen bomenkap voor Tesla-fabriek in Berlijn HR

21 februari 2020

10u19

Bron: Belga 1 Milieu Milieuactivisten hebben protesten aangekondigd, nu de Amerikaanse autobouwer Tesla verder mag gaan met het kappen van een bos in Grünheide vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn, om er zijn eerste Europese fabriek voor elektrische auto's en accu's te bouwen.

Sinds de vroege ochtend bevinden zich al twee mensen in het bos, zo meldt milieuvereniging ‘Baumpirat:innen’ vrijdagochtend aan het Duitse persagentschap dpa. De activisten zeggen voor onbepaalde tijd bomen te willen bezetten in het bos. De politie had vrijdagochtend nog geen informatie over de aanwezigheid van milieuactivisten op de site.

Een rechter van Berlijn-Brandenburg wees donderdag de vraag van milieuverenigingen af om de kap van het bos tegen te houden. Daarmee kan Tesla beginnen met de kap, het zou gaan om een terrein van zowat 90 hectare. De beslissing van de rechtbank is niet meer aanvechtbaar.