Milieuactivisten kleuren rivier in Zürich groen KVE

11 september 2019

12u29

Bron: 20min.ch, The Independent 0 Milieu Inwoners van Zürich en toeristen keken gisteren raar op toen de Limmat rivier die door het centrum van de Zwitserse de stad stroomt, plots fluogroen uitsloeg. De bizarre verkleuring was het werk van milieuactivisten.

De van oorsprong Britse organisatie ‘Extinction Rebellion’ - die protesteert tegen de vernietiging van het ecosysteem - voerde de spectaculaire actie uit. Voorbijgangers verwittigden daarop de politie.

Om de rivier groen te kleuren gebruikte de organisatie de stof uranine, in water oplosbaar poeder. Volgens de activisten betreft het een “onschadelijke stof waarvan de toxiciteit overeenkomt met die van keukenzout”.

Vervolgens sprongen de activisten in de rivier en dreven ‘levenloos’ rond om de aandacht te vestigen op “de nakende vernietiging van het ecosysteem en de toxische wereld waarin we moeten leven”.

De Zwitserse politie die een onderzoek is gestart, bevestigde dat de gebruikte chemische substantie ongevaarlijk is voor mens en dier. “Dat is uit onderzoek gebleken”, zo klonk het gisteravond. De autoriteiten gaan ondertussen na of ze de kosten van de politie-inzet kunnen verhalen op de actievoerders.

Extinction Rebellion roept overheden op om een “ecologische noodtoestand” uit te roepen. De komende maanden zullen nog meer acties volgens in Zwitserland en elders in de wereld, zo maakt de organisatie zich sterk.