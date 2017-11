Milieuactivisten bestormen Duitse mijn, politie grijpt in HA

16u26

Bron: ANP 0 EPA

Een dag voor de klimaattop in Bonn zijn milieuactivisten vandaag de bruinkoolmijn in Hambach binnengedrongen. Ze voeren actie tegen de bruinkoolwinning, een van de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot in Europa. De politie heeft inmiddels een groep demonstranten van het terrein gehaald, een onbekend aantal betogers bevindt zich nog op de site.

Stroomopwekking met bruinkool geldt als verreweg de meest milieuschadelijke vorm van energieopwekking. Het zou medeoorzaak zijn voor het mogelijk niet halen van de Duitse klimaatdoelen. Ondanks alle inspanningen voor andere manieren van energieopwekking, komt nog steeds bijna een kwart van de Duitse elektriciteit uit bruinkool.

De actievoerders willen dat de mijn sluit en bestormden deze namiddag de site. De directie besliste daarop om alle machines stil te leggen uit veiligheidsoverwegingen.

De politie bevestigt dat ongeveer duizend demonstranten de mijn is binnengedrongen, en dat de machines op het terrein stilstaan. Circa 260 demonstranten heeft de mijn intussen verlaten op verzoek van de politie. Ze werden met terreinwagens van het terrein vervoerd. Een onbekend aantal betogers bevindt zich nog in de mijn. De actievoerders zullen strafrechtelijk worden vervolgd, zegt een politiewoordvoerster.

Volgens de Nederlandse actiegroepen Code Rood en Fossielvrij NL zet de politie pepperspray in bij haar tussenkomst.

EPA

In Kerpen-Buir verzamelden zich eerder op de dag, volgens de politie, zo'n tweeduizend deelnemers voor een betoging naar Hambach. Kort voor aanvang van de tocht arresteerde de politie twee deelnemers die tasers bij zich hadden.

EPA

Klimaattop

De tegenstanders van de bruinkoolmijnen willen op de wereldklimaatconferentie, die morgen in Bonn begint, druk uitoefenen op de deelnemers voor een snelle afschaffing van kolen. De activistenorganisatie Ende Gelände had op voorhand blokkadeacties aangekondigd met meer dan duizend demonstranten.

De betogers zongen en riepen leuzen als 'keep it in the ground' en 'climate-justice now'. Op een spandoek stond de leus: 'no jobs on a dead planet'. Het is niet duidelijk of er ook Belgen zitten bij de groep die de site is binnengedrongen.

EPA

AFP

AFP

AFP

AFP

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA