Microplastics nu ook in tafelzout gevonden HA

19 oktober 2018

14u32

Bron: IPS 0 Milieu Meer dan 90 procent van het zeezout bevat sporten van microplastics. Zout dat in Azië wordt geproduceerd, bevat de hoogste concentratie. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace en de Universiteit van Incheon in Zuid-Korea.

De studie in Environmental Science & Technology analyseerde 39 verschillende zoutmerken over de hele wereld. Bij amper drie van de onderzochte merken waren geen sporen van microplastics te vinden. Zeezout bleek de hoogste concentratie aan microplastics te bevatten, gevolgd door meer- en rotszout.



“Recente studies hebben plastics teruggevonden in vis, wild, kraantjeswater en nu ook in tafelzout”, zegt Mikyoung Kim van Greenpeace Oost-Azië. “Het is duidelijk dat we niet kunnen ontsnappen aan deze crisis, omdat plastics blijven lekken in onze waterwegen en onze oceanen. We moeten de vervuiling stoppen bij de bron. Voor de gezondheid van mens en milieu is het ongelooflijk belangrijk dat bedrijven hun afhankelijkheid van wegwerpplastic onmiddellijk verminderen.”

Azië

De studie legt ook de link tussen regionale vervuiling en de concentratie in zout bloot, met name in Azië, waar de plasticvervuiling de volksgezondheid en het ecosysteem in gevaar brengen. Niet toevallig bleek een Indonesisch merk van zout de hoogste concentratie te bevatten: Indonesië wordt beschouwd als de tweede grootste plasticvervuiler ter wereld.



Uit de studie blijkt dat een gemiddelde consument jaarlijks 2.000 stukjes microplastic binnenkrijgt alleen al via zijn of haar zoutconsumptie. Als de extreme waarden van de Indonesische staal buiten beschouwing worden gelaten, blijft een gemiddelde volwassene nog steeds honderden microplastics per jaar op te nemen via de zoutconsumptie.

“De bevindingen tonen aan dat de inname van microplastics via zeeproducten sterk gelinkt is aan de plasticvervuiling in een bepaalde regio”, zegt Kim Seung-Kyu, medeauteur van de studie. “Om onze blootstelling te verminderen zijn preventieve maatregelen nodig, zoals vermijden dat het plastic in het milieu terechtkomt, en vooral het afval beperken.”

Coca-Cola

Eerder deze maand wees onderzoek van Break Free From Plastic naar Coca-Cola, PepsiCo en Nestlé als de grootste bronnen van plasticvervuiling.

Daarvoor werden meer dan 200.000 stuks plastic onderzocht die bij 239 schoonmaakacties op stranden waren verzameld. Ook Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Mars en Colgate-Palmolive zaten in de top-10.

“Dit soort merkenonderzoek biedt onbetwistbaar bewijs voor de rol die bedrijven spelen in de aanhoudende plasticcrisis”, zegt Von Hernandez van Break Free From Plastic. “Door dergelijke problematische en niet-recycleerbare verpakkingen te gebruiken in hun producten, zijn deze bedrijven schuldig aan de vervuiling van de planeet op een gigantische schaal. Het is tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheid niet langer afschuiven op de burger.”