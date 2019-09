Mick Jagger steunt klimaatactivisten: “Ze hebben groot gelijk” kv

08 september 2019

03u40

Bron: ANP 0 Milieu Mick Jagger heeft jonge klimaatactivisten een hart onder de riem gestoken. "Ik geef ze groot gelijk", zei de zanger van de Rolling Stones gisteren in Venetië over hun protesten. Tijdens het filmfestival hadden ze de rode loper bezet. De klimaatactivisten voerden actie tegen de komst van grote cruiseschepen naar de Italiaanse stad en het milieubeleid.

Jagger gaf de jongeren groot gelijk. "Zij zijn tenslotte degenen die deze planeet erven", zei hij later. Ook gaf het rockidool nog een sneer naar president Donald Trump. Volgens de inmiddels 76-jarige zanger stelt zijn milieubeleid niks voor en blinkt de Amerikaanse president uit in onbeschoftheid.

De politiek in zijn eigen Groot-Brittannië moest het ook ontgelden. Jagger vindt dat politici als Boris Johnson en Jeremy Corbyn alleen maar schelden. Hij zei zich zorgen te maken over de milieuwetgeving die in veel landen weer wordt teruggeschroefd.



Jagger was in Venetië vanwege zijn rol in de psychologische thriller ‘The Burnt Orange Heresy’.