Michigan schikt voor half miljard euro over lood in het water in stad Flint

20 augustus 2020

08u08

Bron: ANP/RTR 0 Milieu De Amerikaanse staat Michigan betaalt zo’n 600 miljoen dollar (half miljard euro) om een aantal rechtszaken over het verontreinigde kraanwater in de stad Flint van tafel te krijgen. Twee anonieme bronnen bevestigen dat aan de krant The Detroit News. De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint geldt sinds 2014 als een noodsituatie voor de volksgezondheid en leidt lokaal tot veel woede en frustratie.

De details van de schikking worden naar verwachting vrijdag bekendgemaakt. De overeenkomst komt na jaren van procederen door inwoners van de stad die een schadevergoeding van de staat eisen. De federale rechter in Michigan zou de schikking nog moeten goedkeuren.

Het schikkingsbedrag is een van de hoogste in de geschiedenis van de staat Michigan. Hoogleraar en waterexpert Marc Edwards, die hielp de noodsituatie aan het licht te brengen, zegt dat "als geld het middel is waarmee de staat spijt betuigt voor zijn misdaden, dit een fors excuus is".

De problemen met lood in het kraanwater begonnen toen de watertoevoer ter bezuiniging vanuit het meer Lake Huron werd verlegd naar de Flint-rivier. Door de zuurtegraad van het water uit de rivier loste het lood van de leidingen op in het drinkwater. In twee onafhankelijke onderzoeken werd loodvergiftiging vastgesteld bij de bevolking van Flint. Het schandaal kostte meerdere functionarissen de kop en leidde tot civiele rechtszaken en strafrechtelijke aanklachten.

Meer dan 25.000 mensen hebben gezondheidsschade geleden door het vergiftigde water. Onder hen zijn zo'n 5.000 kinderen onder de 12 jaar, wordt gesteld in gerechtelijke stukken. Volgens The Wall Street Journal zou zo'n 80 procent van het schikkingsbedrag naar personen gaan die onder de 18 jaar waren tussen april 2014 en juli 2016.