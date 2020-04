Michael Moore stelt milieudocu gratis beschikbaar IB

23 april 2020

De door Michael Moore geproduceerde documentaire 'Planet Of The Humans' is de komende dertig dagen gratis te zien. De Amerikaanse filmmaker heeft de docu in z'n geheel op zijn YouTube-kanaal gezet.

Planet Of The Humans ging afgelopen zomer in première op het Traverse City Film Festival in Moores thuisstaat Michigan. De film, die is geregisseerd door Jeff Gibbs, zou dit jaar in meer bioscopen en op festivals te zien zijn, maar dat is niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Moore koos er daarom voor de docu te delen op Earth Day.

De film kijkt niet alleen naar de zorgwekkende staat van de aarde, maar heeft ook de nodige kritiek op hoe de strijd voor een beter klimaat tot nu toe is gevoerd. “De milieubeweging heeft de strijd verloren door goedbedoelde maar desastreuze keuzes te maken, onder andere door te geloven dat zonnepanelen en windmolens ons kunnen redden, en door toe te geven aan de zakelijke belangen van Wall Street” aldus de makers.

In het statement roept Moore op tot “een nieuwe milieurevolte”. Hij zegt daarin: “Deze film laat zien hoe we op het verkeerde pad zijn gezet in onze pogingen deze planeet te redden, als we dat nu niet rechtzetten zullen rampen als de huidige pandemie vaker voorkomen en onbedwingbaar blijken.”