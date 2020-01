Mexicaanse milieuactivist dood teruggevonden IB

31 januari 2020

00u29

Bron: Belga 0 Milieu De Mexicaanse milieuactivist Homero Gomez, bekend van zijn strijd voor de bescherming van monarchvlinders, is na twee weken van verdwijning dood aangetroffen. Dat melden de lokale autoriteiten.

De 50-jarige Gomez, die beheerder was van een reservaat van de oranje en zwarte vlinders, was sinds 14 januari vermist. Zijn lichaam werd gevonden op de bodem van een put in de staat Michoacan, een plek waar de vlinders overwinteren. In Michoacan zijn verschillende criminele organisaties actief.

"Het lichaam werd overgebracht naar de forensische dienst voor een autopsie", zei de dienst in een verklaring. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens andere milieuactivisten in de regio kan de dood van Gomez worden gelinkt aan zijn standpunt tegen de houthandelaren.

De monarchvlinder strijkt na een vermoeiende reis van meer dan 4.000 kilometer vanuit Canada, in trossen neer op boomstammen in het bergachtige gebied langs de staten Mexico en Michoacan. De kleurrijke vlinder (Danaus plexippus) wordt echter bedreigd door ontbossing en door het gebruik van herbicide dat de soort berooft van de enige plant waarin hij zijn eieren legt en waarmee zijn larven zich voeden.

